II Foro Empresarial de la Catalunya Central
Natàlia Mas (exconsellera de Economia): "Catalunya necesita más proyectos industriales arraigados al territorio para prosperar"
Natàlia Mas defiende en la segunda edición del Foro Empresarial de la Catalunya Central un modelo energético propio para hacer crecer el PIB per cápita, pero alerta de los riesgos de priorizar la industria de defensa: "El coste de oportunidad es muy elevado"
Catalunya necesita más proyectos industriales vinculados al territorio para prosperar y aumentar el PIB per cápita. Sin embargo, sobre si la industria catalana debe orientarse hacia los sectores aeroespacial y de defensa —como propone la reciente estrategia de la Generalitat, Catalunya Espai 2030—, la que fue consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, muestra sus reservas.
“No podemos potenciar una industria de defensa local sin antes entrar en sintonía con el resto de estados europeos; no es el orden correcto de las cosas”, advierte. Por este motivo, añade, “no debería ser la prioridad: las relaciones internacionales pueden gestionarse de otra forma que no pase por militarizar las fronteras ni apostar por la hostilidad, es un coste de oportunidad muy elevado”.
No podemos potenciar una industria de defensa local sin antes entrar en sintonía con el resto de estados europeos; no es el orden correcto de las cosas.
La exconsellera se ha pronunciado hoy en Sant Fruitós de Bages, ante un auditorio de 130 empresarios reunidos en un foro empresarial. Lo ha hecho desde su experiencia en el sector público, pero con la perspectiva que le ofrece su actual cargo en el consejo de administración de la metalúrgica La Farga, --que ocupa desde el pasado mes de enero-- y su puesto de consejera delegada de Inspira Energia, del grupo Respira Energia, empresa de la que es copropietaria junto a su marido, Joan Giralt.
Para contextualizar su implicación en este “proyecto personal” —así lo define ella misma—, de las 35.309 participaciones que integran la compañía, Mas posee el 31,17%, con un valor nominal de 330.150 euros, según las últimas cuentas del grupo depositadas en el Registro Mercantil, difundidas en abril, cuando se hizo público su fichaje.
Una industria verde catalana
Para Natàlia Mas, la importancia de reindustrializar Catalunya implica revertir el giro que tomó la comunidad el siglo pasado hacia el sector servicios, que “fue un error”. Lo fue, explica, porque la producción industrial es el verdadero motor de transformación económica y tecnológica. La industria integra procesos, conocimientos y recursos para crear bienes y servicios más eficientes y avanzados, generando empleos cualificados y fomentando la diversificación productiva.
“Contribuye a desarrollar cadenas de valor y fortalece la internacionalización de las empresas, haciendo que los países sean menos dependientes de sectores volátiles”, afirma.
No obstante, deshacer décadas de desindustrialización no es tarea sencilla. Mas apunta que algunas claves pasan por invertir en infraestructuras, universidades y energía. Lo primero, dice, porque permite que las empresas industriales y su imprescindible logística sean más sostenibles. Lo segundo, porque el conocimiento es esencial para generar nuevas ideas, investigación y capital humano. Y lo tercero, porque “Catalunya está muy por detrás en materia de renovables”.
Aunque no puede compararse con territorios como Aragón o Extremadura —más extensos y con menor densidad de población—, Mas considera que la respuesta pasa por diseñar un modelo energético propio, que aproveche el territorio y las cubiertas sin valor económico o industrial.
Una estrategia energética propia
Según la exconsellera, esta estrategia energética catalana debe basarse en una planificación territorial precisa, que permita identificar en cada uno de los cerca de mil municipios del territorio espacios eriales —es decir, sin valor agrícola ni industrial— de entre una y cinco hectáreas, aptos para la instalación de energías renovables.
Teniendo en cuenta que un megavatio (MW) requiere entre 1,5 y 2 hectáreas, la sustitución de los tres reactores nucleares actualmente en funcionamiento en Catalunya exigiría la creación de unos 3.000 MW de nueva potencia. Este objetivo podría alcanzarse ocupando menos del 2% del suelo catalán, complementado con el aprovechamiento de cubiertas industriales o infrautilizadas.
Para Mas, la clave reside en un modelo eficiente y descentralizado, basado en proyectos de pequeña escala —de menos de 5 MW— integrados en polígonos industriales. Este enfoque permitiría avanzar en la transición energética sin comprometer la biodiversidad ni el patrimonio del territorio.
Burocracia e impuestos
Antes de convertirse en la primera mujer al frente de la Conselleria de Economía de la Generalitat, Mas había liderado la Dirección General de Industria del Departament d’Empresa i Treball, además de haber acumulado una amplia experiencia en instituciones como el Banco Central Europeo y el Banco Sabadell.
Ahora, desde Respira Energia, su visión sobre la presión fiscal y la burocracia administrativa se aproxima a las críticas habituales de las pequeñas y medianas empresas, que reclaman menos carga impositiva y trámites más ágiles. “Cuando eres directora de una pyme ves que hay mucha presión sobre la cuenta de resultados, pero, en comparación con otros países europeos, no estamos en niveles de fiscalidad tan altos”, matiza.
Sería imposible que se repitieran casos de corrupción como los que se ven en el Estado dentro de la Generalitat.
Es consciente de que la burocracia puede ralentizar la actividad económica, pero recuerda que el sistema actual, de carácter garantista, es el resultado de episodios de corrupción pasados. Gracias a ello, asegura, “sería imposible que se repitieran casos de corrupción como los que se ven en el Estado dentro de la Generalitat”.
Donde Mas sí muestra mayor preocupación es en torno al déficit fiscal catalán respecto al Estado español. Un desequilibrio que, según explica, se debe tanto a una ejecución presupuestaria muy por debajo de las inversiones asignadas como a un modelo de financiación por el que “terminamos aportando muchos recursos, pero solo nos devuelven un 10% del PIB en forma de déficit”.
“Si observamos modelos de estados descentralizados como Alemania, vemos que consiguen un equilibrio mucho mejor. No podemos dar por bueno un sistema que técnicamente no se sostiene; no se puede seguir así”, afirma con contundencia.
Sobre el foro empresarial
El foro empresarial, organizado este miércoles por EL PERIÓDICO, Regió7, Activos y Prensa Ibérica, ha contado con el patrocinio de CaixaBank, el Ayuntamiento de Manresa, el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, Volvo Motorcat Premium y Lik & Co–Grupo Basols, así como con la colaboración de Món Sant Benet y el apoyo de la Generalitat de Catalunya.
Este año, el encuentro ha puesto el foco en los nuevos retos que plantea un momento económico de especial singularidad, marcado por las dificultades derivadas de un entorno global cambiante y tensionado por la actualidad geopolítica.
