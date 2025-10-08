Muniesa (CaixaBank) se reúne por primera vez como presidente con el comité consultivo de accionistas para exponer su visión sobre el futuro del banco

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha mantenido su primer encuentro con los miembros del Comité Consultivo de accionistas desde su nombramiento como presidente del grupo. En la reunión, Muniesa ha expuesto su visión sobre las perspectivas de la entidad a largo plazo y los retos a los que se enfrenta. Asimismo, Muniesa ha conversado con los integrantes del órgano consultivo representativo de los accionistas minoristas de la entidad y ha dado respuesta a sus inquietudes sobre el negocio.

El encuentro, celebrado en Barcelona, ha contado también con la participación del director financiero, Javier Pano, quien ha analizado los resultados de CaixaBank en el primer semestre y ha destacado el incremento notable en el volumen de negocio en todos los ámbitos. Asimismo, Pano también ha trasladado a los miembros del Comité la positiva valoración de inversores y analistas financieros ante estos resultados semestrales y cómo la fortaleza y solidez financiera permiten a la entidad continuar con su labor de apoyo a clientes particulares, empresas y sociedad en general.

La reunión también ha contado con la participación de la consejera delegada de imagin, Anna Canela, quien ha explicado a los miembros del Comité Consultivo el modelo de negocio y la propuesta de valor del neobanco impulsado por CaixaBank. En su intervención, Canela ha destacado que imagin, el neobanco líder entre los jóvenes en España y con una clara vocación de impacto en la sociedad, ha conseguido conectar de forma innovadora y en un entorno digital a través de su app con las inquietudes y necesidades del día a día de sus usuarios, ofreciendo acompañamiento integral en los diferentes momentos vitales.

Durante la jornada, se ha dado la bienvenida a los cinco nuevos miembros que se incorporan al Comité, una vez ha culminado el proceso de renovación anual. Los nuevos miembros son: Carles Martrat (Catalunya), Natalia López (Comunidad de Madrid), Carmen Ramos (Comunidad de Madrid), José Yeray Molinillo (Canarias) y Amaia Goñi (Navarra).

CaixaBank fue la primera entidad financiera en el IBEX35 en contar con un Comité Consultivo de accionistas que tiene como objetivo proponer, fomentar y valorar acciones y canales de comunicación para mejorar el diálogo entre la entidad y sus accionistas. Está formado por 12 miembros representativos de la base accionarial y, según establece la normativa del Comité, la permanencia máxima es de tres años, por lo que anualmente se renueva una parte