Montse Cespedosa, asesora financiera, aconseja no firmar el contrato de arras sin este documento: "Puede cambiar el precio de la vivienda"

Montse Cespedosa, asesora financiera y experta en materia hipotecaria y de vivienda, en uno de sus últimos vídeos en redes sociales lanza una advertencia clara al comprador de vivienda: "Ni se te ocurra firmar contrato de arras si no te entregan antes el certificado de eficiencia energética… este certificado viene a condicionar tanto la tasación como el precio de la vivienda". Desde el 12 de agosto, la normativa obliga a incluir el certificado de eficiencia energética (CEE) en las tasaciones hipotecarias, lo que supone un cambio estructural en el proceso de compra.

Qué cambia y por qué importa

Antes, la existencia del certificado energético era ya un requisito legal para vender o alquilar una vivienda, pero habitualmente se entregaba en fases avanzadas de la compraventa. La novedad es que la Orden ECM/599/2025, publicada en junio y vigente desde agosto de 2025, obliga a que toda tasación con fines hipotecarios incluya ese certificado. Si el inmueble no cuenta con un CEE válido o registrado, el tasador no podrá emitir su informe financiero.

Certificado de eficiencia energética / Ayuntamiento de Madrid

Cespedosa adelanta otro aspecto: que ese certificado puede alterar el valor de la vivienda, pues "expertos estiman que cada letra de mejora va a ser un incremento del 1,3%". Y lo cierto es que sí existen estudios que empiezan a considerar la eficiencia energética como factor de ajuste en tasaciones y aumentar el valor del inmueble ("Green Premium").

El precio de la vivienda sigue subiendo

El mercado inmobiliario de España ha seguido imparable en 2025. Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado ya supera los 2.500 euros, con incrementos anuales del 15% en algunas zonas. La vivienda nueva ha alcanzado récords cerca de 3.151 euros el metro cuadrado en el primer semestre, tal y como afirma la Sociedad de Tasación, con subidas interanuales del 7,5%. BBVA Research estima un incremento general en los precios de vivienda del 7,3% en 2025 y del 5,3% en 2026.

Este entorno de alza persistente hace que cualquier factor que afecte la valoración (como la eficiencia energética) cobre aún más protagonismo.

Recomendaciones clave para compradores

Ante este nuevo escenario normativo, los compradores deben extremar las precauciones antes de firmar cualquier contrato. El certificado de eficiencia energética deja de ser un mero trámite para convertirse en un documento decisivo que puede condicionar la financiación, la valoración y, en última instancia, el precio final del inmueble. Estas son algunas recomendaciones prácticas para evitar sorpresas en plena compraventa:

Exigir el certificado energético antes del contrato de arras. Sin ese documento registrado, la operación podría quedar paralizada.

Sin ese documento registrado, la operación podría quedar paralizada. Verificar que el CEE esté registrado legalmente y en vigor .La validez es de hasta 10 años, salvo la letra G, como recoge la normativa de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.

.La validez es de hasta 10 años, salvo la letra G, como recoge la normativa de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Si el certificado no existe o es deficiente, exigir al vendedor que lo obtenga o realice mejoras antes de firmar.

o realice mejoras antes de firmar. Incluir cláusulas en el contrato de arras que condicionen la operación a la entrega del CEE y a que la tasación no se vea penalizada.

Tendencia futura: los inmuebles con mejor calificación energética podrían disfrutar de una "prima verde" y mejor acceso a hipotecas "verdes" o condiciones más favorables.

Imagen de archivo de una simulación de la firma de una hipoteca. / Europa Press

La transición hacia un mercado inmobiliario más sostenible ya es una realidad. El certificado de eficiencia energética se consolida como un factor de peso no solo ambiental, sino también financiero. A partir de ahora, quienes busquen comprar o vender vivienda deberán tener en cuenta que la eficiencia ya cotiza al alza: una buena calificación puede abrir la puerta a mejores tasaciones, condiciones hipotecarias más ventajosas y, sobre todo, a un patrimonio más revalorizado en el tiempo.