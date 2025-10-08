Empresas de éxito animan a promover la innovación como una actividad "intrínseca" a las organizaciones

La innovación como motor de desarrollo ha sido el tema de la mesa redonda celebrada esta mañana en La Fàbrica de Sant Benet de Bages, en el transcurso de la segunda edición del Fórum Empresarial de la Catalunya Central, que organizan Regió7, El Periódico, Activos y Prensa Ibérica. La mesa redonda ha reunido perfiles muy diversos pero con un denominador común: la voluntad de crecer más y mejor. Han participado Pep Vila, fundador de PROmotor; Laia Puig, directora adjunta de l'Oller del Mas; Josep Maria Herms, CEO de Playmedia Group y actual presidente del Bàsquet Manresa; y Xavier Martín Mora, responsable de la oficina Store Pimes de CaixaBank en Manresa. La sesión ha querido mostrar cómo, desde ámbitos muy diferentes, la innovación se vuelve imprescindible para mantenerse competitivo.

Moderada por la periodista de Regio7 Queralt Casals, la mesa ha comenzado analizando qué hay que entender por innovación. "Es intrínseca a las personas", ha abierto Herms. "Constantemente estamos innovando en medicina, en armamento, en industria. Pero a veces se confunde con invención, y la innovación es transversal y se reproduce constantemente. Es un día a día que marca la pauta", ha concluido el presidente del Baxi. Pep Vila se ha centrado en su experiencia en el campeonato de MotoGP, al cual está vinculado desde hace más de tres décadas. "La innovación es necesaria e imprescindible", ha dicho Vila, que ha recordado que en el motociclismo de élite se puede ver "en el piloto, en quien le da las herramientas, en la promoción, todo es innovación constante, porque si no otros se comerán tu parte del pastel". "Las motos tienen que ir arañando décima a décima en cada curva y ya son capaces de inclinarse a 64 grados", ha puntualizado. También se innova en alimentación, en los trajes, los guantes... "En el caso del promotor del mundial, Dorna, hemos pasado de lo analógico a lo digital, al 4k, al 8k... La innovación es intrínseca a todos los procesos", ha remarcado.

Para Laia Puig, también es una actividad "intrínseca", y ha puntualizado que "lo que diferencia lo que es innovación de lo que no es que la idea aporte un valor al mercado, un impacto en la sociedad, una transformación de los procesos o de los servicios. Está muy bien tener ideas, pero se tienen que llevar a la práctica".

Martín Mora ha apuntado que a menudo la innovación "se ha usado como un reclamo, relacionándola con lo que es nuevo o tecnológico, pero tiene que ser transformador, de la atención al cliente, de la eficiencia, de la seguridad". El responsable de la oficina Store Pimes de CaixaBank en Manresa ha asegurado que ofrecer servicios a las pymes "como los gestores de proximidad, el asesoramiento y la especialización que necesitan no se hace con nuevas tecnologías o disruptivas, pero también es innovación".

¿Se tiene que innovar constantemente? ha preguntado Queralt Casals a los participantes de la mesa. Para Herms "es constante y mantenerse en el tiempo. Y se nutre de dos grandes ideas: la capacidad de leer el entorno y el mercado y adaptarte, y el trabajo constante". El presidente del Baxi y CEO de Playmedia Group ha aseverado que "no acabo de entender los equipos endogámicos, que se cierran para innovar, para inventar. Si no lees lo que pasa en tu entorno es imposible".

Vila ha utilizado una afición personal para ilustrar su idea: "Viajo mucho por el mundo, veo culturas muy diferentes y me encanta entrar en las ferreterías, donde te das cuenta de que aunque estemos globalizados, siempre encuentras utensilios totalmente diferentes. Me gusta ver esta diversidad. La curiosidad despierta el hecho de querer innovar". Y ha explicado el proyecto de Dorna para intentar poner sonido a los pilotos para que los espectadores televisivos los escuchen. "El reto es enorme a 360 por hora. La primera vez que se ha llevado a cabo en directo ha sido este año en Japón, cuando Marc Márquez ganó el mundial. ¿Qué vale este momento? Pues, tres años de trabajo para encontrar la solución técnica. La innovación es imposible de parar, pero no puedes estar cerrado", ha concluido Vila.

Para la directora adjunta de l'Oller del Mas "estamos obligados a innovar pero es importante no confundir velocidad con dirección. Las empresas pequeñas no tenemos mucho tiempo para dedicarnos, pero tiene que haber una cultura de la innovación en la empresa promovida desde arriba, porque siempre hay personas con más maña para llevarlo a cabo". "Por eso las empresas lo tienen que fomentar", ha añadido. "Innovación es riesgo y aprendizaje y hacerlo con sentido", lo ha descrito.

Desde la óptica de la banca, Martín Mora ha asegurado que la innovación "tiene que ser un camino, no una finalidad. La innovación por la innovación puede llevar a precipitarnos". En el caso concreto de CaixaBank, ha recordado que la entidad invertirá 5.000 millones de euros en los próximos tres años en tecnología. "Pero el valor no es la tecnología que genera, sino el valor añadido que generará en los clientes", ha aseverado.

El último punto de la mesa redonda se ha centrado en la financiación de la innovación. ¿Es caro innovar? "No lo es", ha dicho Herms, "porque tiene que ser un proceso constante". Y ha puesto de ejemplo la iglesia, que lo lleva haciendo, ha dicho, durante dos mil años "sin gastarse ni un duro. Han dirigido su mensaje al público que les interesa y han ido modificando las formas". Por eso ha concluido que lo que hace falta es "encontrar la trayectoria para llegar a nuevas ideas". En este sentido, ha recordado que las dos empresas que más invertían en innovación eran Nokia y Ericson, "y no les funcionó". "Destinar tantos recursos a equipos de innovación no es la fórmula. Se tiene que hacer de manera transversal, para ver las virtudes y las carencias de los otros departamentos" de las empresas.

Según Vila, "lo más importante es el equipo que tienes. Saber escuchar, tener el momento para atender a la persona que te está aportando una solución. Y si no tienes el talento dentro de casa, tienes que ir a buscar fuera la manera de desarrollar las ideas". El fundador de PROmotor ha explicado que, en el caso de su empresa, "buscábamos cómo contar la visualización de las pancartas en la televisión, y lo hicimos con una startup que trabaja con IA y después de cuatro años ya están trabajando para la mayoría de clubes de fútbol". Por eso, ha dicho, "escuchar a las empresas pequeñas y a la gente que tienes al lado es importante porque puede saltar la chispa".

Puig ha apuntado que hay dos formas de innovar, desde dentro de las mismas organizaciones o bien con una fórmula "disruptiva", como en el caso de Avinent, que "requiere de un riesgo y de un coste muy elevado". Se tiene que promover una combinación de las dos formas, ha dicho Puig. Lo importante es que "el coste no haga bailar el ritmo de las empresas". Finalmente, Martín Mora ha insistido en que innovar "no es un coste, sino una inversión. Y eso se puede financiar, y en nuestro ADN está acompañar a las empresas en este camino".