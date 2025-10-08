¿Dónde estarán los 214.000 pisos de protección oficial en Catalunya anunciados por Salvador Illa?

Por segundo año, las dificultades para acceder a una vivienda han marcado el debate de política general en el Parlament. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha planteado un "acuerdo de país" para poder construir en áreas urbanizables que ahora están sin utilizar unos 214.000 pisos nuevos, de los cuales entre un 40% y un 50% (es decir, entre 84.000 y 105.000) serían protegidos y se destinarían a alquiler asequible. Illa afirma haber "radiografiado el país palmo a palmo" en busca de suelo urbanizable disponible y que este se podría "activar de manera inminente".

La Generalitat calcula que en áreas ya listas para la construcción o con planeamiento aprobado, pero con gestiones en curso, pueden edificarse unos 54.000 pisos; y en aquellas con planeamiento pendiente o en revisión, hasta 160.000 pisos si se aprueban cambios en la densidad y la edificabilidad. Ello suma unas 214.000 viviendas potenciales que en 2030, como tarde, deberían estar "en proceso de producción".

¿Dónde estarán todas estas viviendas? El Govern solo ha avanzado las áreas geográficas donde se encuentran los terrenos que podrían usarse para edificar. Estos pisos se pueden dividir en tres grupos:

10 en el área metropolitana de Barcelona.

7 en la segunda corona metropolitana.

3 en las comarcas de Ponent.

2 en las Terres de l’Ebre.

1 en el Camp de Tarragona.

1 en el Penedès.

1 en el Alt Pirineu.

PREVISIÓN TOTAL: 21.728 viviendas. Los trabajos de construcción podrían comenzar entre 2026 y 2027.

24 en el área metropolitana de Barcelona.

16 en la segunda corona metropolitana.

5 en el Camp de Tarragona.

4 en las comarcas de Ponent.

3 en el Penedès.

3 en el Alt Pirineu.

1 en las Terres de l’Ebre.

1 en las comarcas centrales.

PREVISIÓN TOTAL: 32.396 viviendas. Los trabajos de construcción podrían comenzar entre 2026 y 2027.

5 en el área metropolitana de Barcelona.

9 en la corona metropolitana.

9 en el Penedès.

15 en las comarcas de Ponent.

6 en el Camp de Tarragona.

4 en las comarcas de Girona.

3 en las comarcas centrales.

1 en el Alt Pirineu.

PREVISIÓN TOTAL: 118.562 viviendas, que se incrementarían hasta las 160.000 una vez aumentados los criterios de densidad y edificabilidad. Los trabajos de construcción podrían comenzar entre 2028 y 2030.

31.041 pisos públicos ya en marcha

Illa también ha hecho balance del plan para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 (en este caso, solo en solares de titularidad pública), anunciado hace un año. El president asegura que 22.241 viviendas potenciales obtenidas mediante la reserva de solares están en marcha (14.398, ya con promotor asignado); más de 4.000 las está edificando el Incasòl; otras 3.000 los distintos ayuntamientos; y 1.800 se han comprado a privados mediante tanteo y retracto. Antes de que finalice el año, se lanzará una segunda convocatoria para aprovechar más solares públicos ahora sin uso.