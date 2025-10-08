Declarado un tercer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa en una granja del Empordà

Declarado un tercer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en una granja de ganado bovino del Empordà, que se suma a los dos detectados en explotaciones de Castelló d’Empúries y de Peralada.

El Departamento de Agricultura ha informado que los resultados del laboratorio central de veterinaria de Algete, en Madrid, han confirmado este nuevo caso, que ya se ha comunicado a los ganaderos afectados, y que no modifica el radio de afectación de la enfermedad.

Por otro lado, la vacunación contra la DNC no comenzará en las próximas horas, sino que se retrasa a este jueves porque una incidencia en la logística del transporte no ha permitido que los viales llegaran desde el sur de Francia. El Departamento también pide suspender las ferias ganaderas en la demarcación.

Este tercer caso de DNC se suma al primero de Castelló d’Empúries, que obligó a sacrificar 123 animales, y al que se confirmó en otra granja de Peralada (donde había 270 cabezas de ganado bovino). El Departamento de Agricultura ya se ha desplazado a la explotación afectada para comunicarlo a los ganaderos y ofrecerles acompañamiento, incluyendo el apoyo psicológico a través del SEM.

En un comunicado, aunque no revela el municipio donde se encuentra la explotación, Agricultura sí precisa que “este nuevo caso no modifica el radio de afectación de la enfermedad”. Es decir, que se encuentra dentro del perímetro de 50 kilómetros donde se están llevando a cabo las inspecciones y las medidas para intentar frenar y erradicar el virus.

Aunque inicialmente Agricultura preveía comenzar la vacunación contra la DNC este miércoles, la inyección de vacunas se ha retrasado hasta mañana. Según precisa el Departamento, “las vacunas para Catalunya debían llegar en el mismo transporte en el que viajaba un envío para el sur de Francia, pero un problema logístico ha impedido que los viales llegaran durante la jornada de hoy”.

Las autoridades competentes han asegurado que la entrega de vacunas se realizará durante el día de mañana. El Departamento ya tiene preparado el dispositivo para ir a recogerlas y empezar a vacunar las cabezas de bovino situadas en los 50 kilómetros del radio de los positivos. Se prevé que, desde su recepción, los equipos de veterinarios comiencen inmediatamente con el proceso de vacunación.

Según concreta Agricultura, por ahora “no es posible precisar en qué momento del día de mañana se hará efectiva la entrega de las vacunas”.

El consejero Òscar Ordeig ha precisado que la vacunación de vacas y terneras se realizará en un primer radio de 20 kilómetros de las explotaciones afectadas, y en dos fases. Por un lado, equipos de veterinarios irán desde las granjas donde se ha declarado la enfermedad hacia fuera; y por otro, otros comenzarán a vacunar desde el radio de 20 kilómetros hacia dentro.

Evitar la propagación

El consejero también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no se acerque a las zonas afectadas. “Estamos poniendo en riesgo la bioseguridad y favoreciendo la propagación de la enfermedad; ahora mismo se está realizando un proceso de desinfección y es muy importante contener los tres focos y evitar la propagación de la dermatosis, porque es muy contagiosa”, ha afirmado Ordeig. “La normativa europea y los profesionales nos están advirtiendo de que debemos conseguir erradicar la enfermedad lo más rápido posible”, ha añadido el consejero.

En este sentido, y ante el alto riesgo de contagio, el Departamento ha pedido suspender todas las ferias ganaderas de la demarcación de Girona durante las próximas semanas hasta contener el foco detectado en las tres granjas.