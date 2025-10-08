Del Ebre a Alguaire: así es la infraestructura que sostendrá la nueva estrategia espacial catalana
Catalunya tendrá pronto una estación de recepción y control de datos, un área para controlar experimentos 6G o un laboratorio del espacio para hacer experimentos
Tras meses de arquitectura, el Govern de la Generalitat tiene lista y presentará de forma “inminente” su nueva estrategia espacial. Se trata de un plan para impulsar y llevar al siguiente nivel lo que ha ido ocurriendo de forma natural en esta comunidad: que cada vez haya más empresas catalanas participando de forma muy seria en un sector que hace unos años era esencialmente cosa de agencias públicas e institutos técnicos, y, consecuentemente, que cada vez haya una industria más sólida en esta órbita.
De ahí las infraestructuras que se han ido anunciando en el último año, fuera de este plan, pero con evidente peso en el mismo. Son ellas las que sostienen buena parte de lo que el Govern quiere poner en práctica.
Barcelona es desde el año pasado uno de los brazos del programa Phi-LAB de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se trata de una iniciativa para financiar desarrollos tecnológicos relacionados con el espacio y ayudarlos a que lleguen al mercado. Este verano se ha seleccionado a las 4 primeras empresas participantes (Spascat, isardSAT, Geoskop y EarthPulse), que trabajarán en el Parc Mediterrani de la Tecnologia, en Castelldefels, con los impulsores de este programa para dar forma a sus proyectos. La ESA aporta 5 millones al centro y la Generalitat, otros 8 millones de euros.
El Teleport de Sant Esteve de l’Observatori del Montsec (Pallars Jussà) ultima la puesta en marcha de la primera estación terrestre de control y recepción de datos satelitarios de Catalunya. Se trata de una antena promovida por la Generalitat y el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) y que definieron, al presentarla el otoño pasado, como “una infraestructura pionera” y clave para que tenga sentido la constelación de satélites que está armando Catalunya. El principal objetivo de tener tantos satélites orbitando es disponer de la máxima cantidad de datos posibles para tirar hacia adelante herramientas de prevención de incendios, desastres naturales, desarrollo de las ciudades inteligentes… Un puerto donde recibirlos es elemento esencial.
El aeropuerto de Lleida-Alguaire es, desde hace tiempo, una infraestructura clave para que empresas catalanas que están diseñando y construyendo satélites o incluso partes de cohetes, prueben sus avances. Ahora, a esto se suma un proyecto para montar un vivero de empresas especializado en el sector de la aeronáutica y el espacio. La Generalitat ha anunciado este verano la licitación del proyecto, valorado en 120.000 euros, y espera tenerlo ya rodando en un plazo máximo de dos años: allí podrán convivir una decena de compañías que tendrán no solo un espacio de oficinas, sino también acceso a consultores especializados en este ámbito y línea directa con el sector público.
El plan para aprovechar los fondos de transición nuclear para repoblar empresarialmente les Terres de l’Ebre, tiene también una pata espacial. El CoEbrLab de Móra la Nova –donde, por cierto, España espera instalar una de las gigafactorías de inteligencia artificial (IA) de la Unión Europea– tendrá un laboratorio de tecnologías del espacio. Lo impulsarán entre la secretaría de Polítiques Digitals de la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat y la Fundació i2Cat. La idea es que se convierta en un espacio donde testar y desarrollar nuevas soluciones espaciales desde la zona del Ebre.
Esta zona de la comarca de la Ribera d’Ebre también tendrá pronto un área para controlar los experimentos que se realicen en el marco del primer satélite 6G de Europa. Es un logro catalán (el proyecto lo ha coordinado i2CAt y el satélite en cuestión lo ha fabricado OpenCosmos en Barcelona), que se acompañará con esta infraestructura que tendrá una estación óptica terrestre para establecer comunicaciones láser entre la tierra y el espacio (una tecnología precursora de las comunicaciones cuánticas del futuro) y una estación de seguimiento de banda ancha clave para las redes 6G del futuro.
