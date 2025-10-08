La apertura de pisos turísticos se acelera en las ciudades vecinas a Barcelona

La oferta de alojamientos no tradicionales, que incluye distintas modalidades de alquiler vacacional (desde apartamentos y casas enteras hasta villas o barcos), ha crecido de manera significativa en los últimos cinco años en las localidades del Barcelonès (salvo en la capital), con un aumento del 37,3%, y en el Vallès Occidental, donde ha registrado un alza del 22,8%, según recoge el informe 'Análisis de los Alojamientos no tradicionales en la Región de Barcelona', elaborado por el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona (LABturisme). En el Baix Llobregat, el incremento ha sido algo más tímido, de un 12% en el número de plazas disponibles entre 2023 y 2025.

Los datos más recientes, correspondientes al pasado mes de agosto, muestran que las plataformas que comercializan 'on line' este tipo de alojamientos ofrecen un total de 10.600 propiedades y 59.434 plazas en el territorio que denomina Región de Barcelona y que corresponde a la provincia barcelonesa excepto la capital. El informe constata, como ocurre también con el alojamiento tradicional, que las comarcas de costa concentran la mayor parte de la oferta: tres de cada cuatro propiedades (76%) y siete de cada 10 plazas (70%).

Así, mientras las poblaciones más próximas a la capital catalana han visto cómo en el último lustro aumentaba esta oferta, auspiciada, en buena medida, por la prohibición de nuevas aperturas en la ciudad y por el anuncio del alcalde Jaume Collboni de derogar 10.000 licencias ya existentes, otras comarcas como el Garraf, el Maresme u Osona han registrado descensos de propiedades y de plazas. Con todo, el territorio que ha experimentado la mayor caída ha sido el Berguedà, con una reducción del 34,1% en los últimos cinco años.

Airbnb, Booking y Tripadvisor

En global, en las comarcas de Barcelona (de nuevo la provincia, sin la ciudad de Barcelona), el número de propiedades dedicadas a turismo vacacional ha disminuido un 9,2%, mientras que el de plazas disponibles se ha recortado en un 19,5%. El informe analiza la oferta desde enero de 2019, y con periodicidad mensual, a partir de los anuncios publicados en las cuatro grandes plataformas de comercialización 'on line' de alojamientos turísticos: Airbnb, Booking, Vrbo y Tripadvisor.

La clasificación por tipologías de estos alojamientos muestra que casi la mitad (45%) de las propiedades ofertadas son apartamentos (suponen el 59,6% de las plazas disponibles), pero también destacan las casas (36,2% de las propiedades y 25% de las plazas) y las villas (8,4% de las propiedades y 4,2%). Otras tipologías como chalets, barcos, casas adosadas o de invitados, entre otros, suponen menos del 4% de la oferta.

En general, los porcentajes de ocupación media en el alojamiento no tradicional están entre el 55% y el 65% en los meses de temporada alta estival, es decir julio y agosto; entre el 40% y el 50% en primavera y entre el 30% y el 40% en otoño e invierno. El estudio constata, asimismo que, si bien la pandemia supuso una ruptura de tendencias y parecía que en 2022 se empezaba a hablar de recuperación, los dos últimos años, 2024 y 2025, se ha registrado un ligero descenso en algunos meses. Esto podría obedecer, por ejemplo, a las ofertas que han lanzado algunas cadenas hoteleras para tratar de compensar la competencia de este tipo de alojamientos. Los valores generales se mantienen, sin embargo, bastante estables.