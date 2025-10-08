Los alcaldes de Manresa y Sant Fruitós se avienen a estudiar una futura área metropolitana en el territorio

Los alcaldes de Manresa, Marc Aloy, y de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, moderados por el director de Regió7, Josep Lluís Micó, han conversado hoy, en el transcurso del II Fórum Empresarial de la Catalunya Central organizado por Regió7, 'activos', El Periódico y Prensa Ibérica, sobre el futuro del territorio y de cómo unir esfuerzos para potenciar el Bages frente a la fuerza centrípeta que Barcelona ejerce en el conjunto del país. La dificultad de mantener y captar talento para el territorio y la posibilidad de desarrollar un área metropolitana de Manresa han sido algunas de las cuestiones que han debatido los dos alcaldes.

"Manresa como capital tiene que ejercer liderazgo, pero se tiene que compartir con generosidad" con el territorio, ha comenzado Aloy, que ha hecho un repaso de los grandes proyectos en desarrollo en la ciudad, como los polígonos industriales del Pont Nou y el Parc Tecnològic y la Fàbrica Nova. "Para que un país crezca tiene que tener trabajo, vivienda, formación, y a la industria le hace falta suelo industrial. En Manresa no hemos generado en veinte años, y nadie se había preguntado por qué", ha dicho efusivamente Aloy, que también ha recordado que sobre las gigantescas instalaciones de Pirelli, de 200.000 metros cuadrados, "se está trabajando" porque "algún día tendrán que volver a tener actividad".

Aloy también ha recordado la actividad académica que generan las dos universidades de Manresa, con ya 3.700 alumnos, y la sanitaria del Hospital de Sant Joan de Déu, que da servicio a 250.000 habitantes, ha destacado el alcalde, que, además, ha añadido que en Manresa "hay una de las 25 escuelas más grandes de todo el mundo. Nació en la calle Saclosa y ya tiene 200.000 alumnos y genera 8.000 puestos de trabajo. Se llama Kids and Us. ¿Por qué no nos decimos más a menudo el talento que tenemos? Tenemos que estar contentos. Y tenemos instituciones que hacen una gran labor", ha rematado Aloy.

Para Batanés, una capital "tiene que ir acompañada de su entorno". El alcalde de Sant Fruitós ha destacado el hecho de que, a pesar de la falta de suelo industrial en Manresa, poblaciones cercanas como la suya favorecen, con los recursos, que el talento se quede en la comarca. "Somos conscientes del papel al lado de la capital, no tenemos que competir, pero tenemos que colaborar", ha insistido Batanés, que ha recordado que el polígono de Sant Isidre ya se encuentra en la fase 4 de desarrollo y que el POUM pone al alcance "futuros desarrollos para el sector empresarial". "Lo que tenemos que hacer las administraciones es crear el clima para que el talento se quede aquí, que tenga argumentos para quedarse, como los tiene empresariales".

¿Hace falta una estrategia más clara por parte de otras administraciones para favorecer esta estrategia?, les ha preguntado Micó. Marc Aloy ha sido contundente en sus reclamaciones a la Generalitat. "El Govern históricamente no ha tenido en cuenta que Catalunya no es solo Barcelona. Hasta que no entienda que hace falta enredar el país, es difícil que nos salgamos". Aloy ha denunciado que la línea ferroviaria todavía provoque que la conexión con Barcelona sea de una hora y media, lo mismo que en el siglo XIX. "Fàbrica Nova lo tiene que pagar en parte la Generalitat, pero el Estado tiene que arreglar el sistema ferroviario", ha apuntado Aloy, que ha revelado que en una conversación reciente con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le pidió "qué quiere que sea esta línea de tren en el futuro. Cuál es el objetivo. No vale decir que no tenemos dinero". "A Illa lo que le tenemos que decir es que los barceloneses tienen que llegar aquí en 45 minutos", ha añadido Batanés, que ha arrancado aplausos entre los asistentes.

El alcalde de Manresa ha asegurado que "no veo factibles" las 50.000 viviendas prometidas por la Generalitat. "En Manresa por población nos tocarían 500 y solo hemos podido ofrecer para 250. En Barcelona le toca la mitad y no tiene suelo. Solo haremos los 200.000 (prometidos en el debate de política general por el presidente Illa) si no lo hacemos donde no hay suelo, como en Manresa, pero hacen falta buenas infraestructuras para que la gente nos venga".

Un área metropolitana

Sobre una posible área metropolitana de Manresa, Batanés ha asegurado que su Ayuntamiento "está abierto a hablar de ello". "Sería importante hacerlo, pero Manresa y la Catalunya central se equivocan si van a competir con Barcelona, de la cual tenemos que ser buenos acompañantes", ha continuado el alcalde de Sant Fruitós. "La marca Barcelona nos ayuda, pero no quiere decir que tengamos que perder nuestra identidad", ha apuntado Batanés, para quien "las administraciones se tienen que sumar a la innovación, ir a las empresas, facilitarlo a través de las asociaciones y de los servicios territoriales. Sant Fruitós tiene más de 400 sociedades empresariales, que son uno de los principales ciudadanos de Sant Fruitós. Hace falta preparar el terreno para lo que necesitarán dentro de un tiempo, adelantarnos", ha concluido.

Aloy ha asegurado que "el área metropolitana la estamos trabajando en transporte público. No tiene sentido que Sant Joan y Sant Fruitós tenga bus urbano, pero tenemos líneas de bus urbano muy deficitarias". Aloy ha aprovechado para insistir en las carencias de la financiación municipal. "Es lamentable, nefasto", ha denunciado. "Dedicamos muchos esfuerzos a temas que no tenemos competencias. El ingreso más grande de los municipios es el IBI: si tienes un catastro muy alto tendrás mucho dinero. Ahora bien, esto es irregular. Quien más suelo tiene para construir es quien tiene más ingresos. En la administración tiene que haber muchos cambios", ha afirmado. "No puede ser que sea el municipio quien construya guarderías. No puede ser que Manresa haga 18 años que exija una escuela". Carencias que al final ha atribuido a la "infrafinanciación" de Catalunya.

"Es igual que las empresas no estén en Manresa", dice Aloy, "pero espero que se queden en la comarca", ha destacado el alcalde, que ha manifestado que "Sant Fruitós no habría doblado su población si no tuviera una ciudad como Manresa al lado. Si Sant Fruitós estuviera en los Monegros no habría crecido como lo ha hecho, con perdón", ha expresado dirigiéndose al alcalde Batanés, que ha respondido que el ejemplo de Guissona, protagonista en el fórum con la presencia de su consejero delegado, Ramon Alsina, no demuestra este argumento.

Para acabar el diálogo, Batanés ha dicho que "hace falta trabajar en silencio en las administraciones", y ha puesto como ejemplo los proyectos de instalación de una planta solar y de una planta de gas" en su municipio, que "no han generado alborotos ni manifestaciones, porque hemos hecho pedagogía previa".

