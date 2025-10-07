Telefónica cierra la venta de su filial uruguaya y Entel y Carlos Slim se interesan por su negocio chileno

Telefónica ha cerrado la venta de su filial uruguaya a la operadora de telefonía móvil Millicom Spain por 440 millones de dólares. Así se desprende de un comunicado que la empresa de telecomunicaciones ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por otra parte, este martes se ha fortalecido la tesis de que América Movil, la empresa de telefonía del magnate mexicano Carlos Slim y Entel, 'teleco' chilena, tienen interés en adquirir la filial de Telefónica en Chile, tal y como ha informado la primera en un comunicado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC).

En cuanto al desprendimiento por parte de la compañía presidida por Marc Murtra de su filial uruguaya, Telefónica ha informado a través de la CNMV de que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas, ha transmitido "el 100% del capital social de Telefónica Móviles del Uruguay a Millicom Spain". "El cierre de la operación implica una reducción de la deuda financiera neta del grupo Telefónica de aproximadamente 384 millones de euros", agrega la comunicación remitida por la empresa.

Carlos Slim se interesa por la filial chilena de Telefónica

En otro orden, América Móvil, tal y como recoge 'Europa Press', ha informado a través de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) del cierre de un acuerdo con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) --de Chile-- para "explorar de forma conjunta una potencial oferta para adquirir los activos chilenos de Telefónica".

"Las partes podrán decidir en cualquier momento no presentar una oferta o presentar una oferta individual o conjuntamente y, en caso de hacerlo, cualquier oferta y potencial transacción estará sujeta a la obtención de las aprobaciones corporativas necesarias y a las normas regulatorias y autorizaciones requeridas bajo las normas sectoriales y de competencia aplicables, incluyendo la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile", señala el comunicado publicado en la SEC.

Del mismo modo, la operadora de telefonía mexicana ha destacado que el interés de ambas compañías en explorar de forma conjunta el planteamiento de una oferta se basa en "los potenciales beneficios que la transacción podría generar para sus clientes", así como "para los consumidores chilenos en general".

Tal y como lo ven ellos, una oferta conjunta "fortalecería la competitividad del sector de las telecomunicaciones" de Chile al aumentar la capacidad de inversión en redes de alta velocidad y en la mejora de su cobertura, dos elementos "clave" para la digitalización del país.

En el comunicado remitido a la CNMV, Telefónica insiste en que la venta de su filial uruguaya consiste en una operación más dentro de su estrategia de reducir su exposición a Hispanoamérica. En este sentido, la compañía ya se ha desprendido de varias filiales en dicho territorio: vendió su filial argentina al grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros, la peruana a Integra Tec International por 900.000 euros, la colombiana a Millicom, por 368 millones de euros, y la ecuatoriana a Millicom Spain, por 330 millones de euros, precisamente la misma empresa que ha terminado adquiriendo Telefónica Uruguay.