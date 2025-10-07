Rut Gutiérrez, abogada, avisa a las parejas: "Tu ex podría heredar en estos casos"

La vida en pareja siempre es muy feliz. Cuando un matrimonio está unido no hay ninguna preocupación por lo que pueda pasar en el futuro. Esto lleva a muchas personas a hacer los testamentos y dejar como herederos a su marido o mujer. Sin embargo, cuando hay problemas y esa unión se rompe, los ex podrían seguir heredando en estos casos, como ha advertido la abogada canaria Rut Gutiérrez.

La planificación hereditaria es uno de los aspectos más importantes cuando quieres organizar el patrimonio familiar. Sin embargo, muchas personas desconocen que tras un divorcio, su expareja podría seguir apareciendo en el testamento si este no se modifica, lo que puede dar lugar a situaciones conflictivas entre los herederos.

Según el Código Civil español, el testamento es la manifestación de voluntad que deja una persona sobre cómo deben repartirse sus bienes tras su fallecimiento. Este documento sigue siendo válido hasta que el testador lo cambie o lo revoque, incluso aunque se produzcan circunstancias vitales tan relevantes como un divorcio o un nuevo matrimonio.

La ley explica que siembre hay herederos forzosos

Dentro del testamento, la legislación establece dos tipos de herederos. Por un lado, están los herederos forzosos. En este grupo están los: hijos, descendientes, ascendientes o cónyuge viudo, que tienen derecho a recibir la herencia llamada legítima, una parte de la herencia que no puede ser modificada.

El resto de bienes, incluidos en la parte de libre disposición, puede adjudicarse a quien el testador decida. Esto implica que si en el testamento aparece un ex cónyuge, y no se actualiza tras el divorcio, este podría llegar a beneficiarse, siempre que no se haya producido una desheredación expresa o la nulidad de esa disposición.

En el caso del cónyuge, la situación cambia con la separación legal o el divorcio. Una vez disuelto el matrimonio, la expareja ya no tiene derecho a la legítima que le corresponde al viudo o viuda, pero sí podría aparecer en el testamento como beneficiario de bienes concretos si el testador no lo ha modificado.

La importancia de revisar el testamento

Los expertos avisan de que es vital actualizar el testamento siempre que se produzca un cambio familiar importante, como puede ser divorcio, matrimonio, nacimiento de hijos o incluso adquisición de nuevos bienes. De lo contrario, se corre el riesgo de generar conflictos legales y familiares entre los herederos legítimos y quienes aparezcan como beneficiarios en disposiciones ya desfasadas.

Actualizar un testamento es un trámite sencillo, que se realiza ante notario. El último testamento otorgado es siempre el que prevalece, por lo que basta con hacer uno nuevo para dejar sin efecto los anteriores.

Si no se revisa el testamento tras un divorcio, y una expareja reclama su parte, se puede demorar el cobro de las herencias. En muchos casos, esto también puede acabar en los tribunales, y serán los jueces los encargados de interpretar la última voluntad del fallecido. La intervención judicial no siempre resuelve el conflicto de la manera que el difunto hubiera deseado, aunque ya no pueda verlo.