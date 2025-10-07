Subvención de 6 millones
El Port de Barcelona apoya cuatro proyectos subvencionados por el fondo Ports 4.0, que fomenta la innovación
La autoridad portuaria coopera con una iniciativa para hacer seguimiento visual de embarcaciones dentro del puerto y con otra para automatizar la vigilancia de las cargas
El fondo Ports 4.0 selecciona 11 ideas para desarrollar en los puertos de Barcelona y Tarragona
El Port de Barcelona ha anunciado este martes que actúa como "facilitador" de dos de las iniciativas seleccionadas para ser subvencionadas en la nueva convocatoria de proyectos en fase comercial del programa Ports 4.0. Se trata de los proyectos PortSurveyor.AI Lámina de Agua, de la compañía tecnológica CTRL4 ENVIRO y Gemed Soluciones, y Smart Terminal, una plataforma SaaS para la gestión de terminales portuarias ro-ro y multipropósito de Geomodel-3D Modelling Studio, han concretado en un comunicado.
En esta convocatoria de proyectos en fase comercial del fondo Ports 4.0, desarrollada en el marco del plan de impulso al emprendimiento para innovar en el sector portuario de Puertos del Estado, el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuaria ha aprobado la concesión de subvenciones a 16 proyectos comerciales por un valor de 6 millones de euros. A la convocatoria se presentaron 67 candidaturas, de las cuales 66 fueron admitidas y finalmente 16 han sido propuestas para la asignación de ayudas.
De los dos vinculados al Port de Barcelona, el proyecto PortSurveyor.AI Lámina de Agua pretende desarrollar un sistema de seguimiento visual de embarcaciones dentro del puerto, desde la bocana hasta el punto de atraque o amarre. Este sistema está diseñado para complementar la información del AIS o del radar, que dentro de la infraestructura barcelonesa no ofrecen suficiente resolución para determinar su posición exacta o la de las embarcaciones cercanas. "Se trata de un sistema de seguimiento múltiple, multicámara y multiobjeto, que puede operar con las cámaras ya existentes en el puerto", han descrito. El sistema incorpora además una capa de seguridad basada en blockchain "para garantizar que la información capturada y mostrada no haya sido editada, borrada o manipulada de forma fraudulenta".
Software con drones
El segundo, Smart Terminal, aspira a desarrollar una solución que integre la automatización e incorporación de inteligencia a los sistemas de vigilancia en terminales y zonas portuarias, y la creación de dispositivos capaces de leer identificadores de cargas no registradas, como los automóviles nuevos, tanto en movimiento como estacionados. Así se resuelven los desafíos derivados de la falta de estandarización de la mercancía, especialmente en la identificación y gestión manual de la terminal y su carga, han desvelado.
Además de estos dos proyectos, hay otros dos que también han recibido el apoyo del Port de Barcelona y han sido seleccionados para recibir subvención: Amelia, un software integral de apoyo a la gestión portuaria mediante drones automáticos, desarrollado por Octocam-maps; y STRAIGHT, un sistema autónomo de inspección subacuática de Acosta Ingeniería Marítima.
Futuras convocatorias
Los proyectos seleccionados se enmarcan en ámbitos como la mejora de la eficiencia logística, la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización de procesos. En el comité también se aprobó dotar a Ports 4.0 con una nueva asignación presupuestaria de 18 millones de euros, que permitirá financiar tres nuevas convocatorias: de ideas y proyectos comerciales antes de que finalice 2025, y de proyectos precomerciales en 2026.
