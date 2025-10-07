Tipos de interés
El precio del euríbor hoy, 7 de octubre: primera alegría de la semana si tienes una hipoteca
El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa
El euríbor sube en septiembre por segundo mes consecutivo, hasta el 2,172%
El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la resistencia de la economía
Pedro Sanjuán
Euríbor es el nombre que recibe uno de los tantos índices fundamentales en el panorama financiero europeo. Su cálculo se basa en los tipos de interés a los que los 18 bancos más importantes de la Eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.
Este indicador se actualiza diariamente y se utiliza como referencia para determinar los tipos de interés en una amplia gama de productos financieros, como préstamos hipotecarios, préstamos para empresas y productos de inversión.
Valor del euríbor hoy, 7 de octubre
A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). Este año, el mes de enero cerró con una media de 2,525%, mientras que febrero lo hizo en un 2,407% de media; marzo, por su parte, con un 2,398%, mientras que abril hizo lo propio con un 2,143%; tanto mayo como junio terminaron con un 2,081%, julio con 2,079%, agosto lo hizo con 2,114% y, finalmente, septiembre con un 2,172%
El índice de hoy, 7 de cotubre de 2025, queda en 2,223% (-0,003), mientras que la media de septiembre hasta ahora se sitúa en 2,220% (+0,048).
Hipotecas y tipos de interés
Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436 del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%.
Así, pese a este efecto de recorte, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado y el actual. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2024 es de 0,471 puntos.
Futuro de los tipos de interés
Las opiniones divergen sobre cuántos recortes adicionales podría realizar el BCE en 2025. Algunos pronostican otro recorte hacia finales de año, pero todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones