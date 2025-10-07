El oro roza los 4.000 dólares: qué hay detrás del récord histórico y qué significa para inversores y bancos centrales

El precio del oro ha alcanzado niveles históricos, acercándose peligrosamente a la cota de 4.000 dólares por onza troy (algo más de 3.400 euros) después de una escalada que lo ha situado por encima de los 3.900-3.970 USD/oz en las últimas jornadas. La cotización spot y los futuros han marcado máximos intradía que consolidan a la metal precioso como refugio frente a la incertidumbre económica y geopolítica.

¿Por qué sube el precio del oro? La subida responde a varios factores combinados: expectativas de rebajas de tipos por la Reserva Federal —que reducen el coste de oportunidad de mantener oro—, una divisa EEUU más débil y compras sostenidas por parte de bancos centrales (especialmente en mercados emergentes) que diversifican reservas fuera del dólar. Además, la entrada de inversores minoristas y la expansión de ETF respaldados por oro han intensificado la demanda física y financiera.

Varias casas y bancos de inversión han revisado al alza sus pronósticos: Goldman Sachs ha aumentado sus estimaciones para 2026, citando fuerte demanda de ETFs y compras oficiales.

Goldman Sachs ha aumentado sus estimaciones para 2026, citando fuerte demanda de ETFs y compras oficiales. El London Bullion Market Association (LBMA) mantiene su papel como referencia para el benchmark del oro (LBMA Gold Price), mientras que los mercados de futuros en COMEX siguen marcando la liquidez y la volatilidad a corto plazo.

Refugio contra la inflación e inestabilidad

La subida del oro tiene consecuencias y puntos de análisis para tres ajentes muy concretos. En primer lugar, para los inversores, la subida refuerza el argumento del metal como cobertura contra la inflación y la inestabilidad, pero eleva la sensibilidad a noticias macro (decisiones de la Fed, datos de empleo, y eventos geopolíticos). Luego, para la minería aurífera, un oro más caro mejora márgenes y flujos de caja, aunque los costes de explotación y las regalías pueden moderar el beneficio final. Por último, para los bancos centrales, la diversificación hacia oro continúa siendo una palanca estratégica de estabilidad de reservas.

Sigue habiendo riesgos a vigilar

Una corrección rápida del dólar o una sorpresa en la política monetaria de Estados Unidos podría cambiar la dinámica. Asimismo, un enfriamiento de la demanda de ETF o un aumento brusco de la oferta física también presionarían los precios.

En resumen, el oro se sitúa hoy como protagonista del mercado de activos: cerca de los 4.000 USD/oz, impulsado por una mezcla de política monetaria, compras oficiales y flujos hacia inversiones seguras. Para los medios y analistas económicos, la clave será seguir los movimientos de la Fed, las cifras de ETFs y las compras de reservas oficiales, los principales motores del rally.