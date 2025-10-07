Hipotecas
Montse Cespedosa, experta en vivienda: "Los bancos no dan abasto con las hipotecas"
Montse Cespedosa, experta en hipotecas, sobre la caída del precio de la vivienda: "A fecha de 2026 tampoco"
Montse Cespedosa, experta en banca: “Quizás es el momento adecuado para cambiar la hipoteca de banco"
Pedro Sanjuán
Hay un fenómeno cada vez más extendido, en gran parte debido al auge de las redes sociales, que se conoce como FOMO. Acrónimo de Fear Of Missing Out, se traduce al español como miedo a estarse perdiendo algo, a estar ausente de un suceso crucial. Un fenómeno que, claro, las redes y la inevitable comparación crónica que sufren especialmente los jóvenes han magnificado.
Montse Cespedosa, experta en hipoteca, asegura que el FOMO también está apoderándose del mercado de la vivienda. Pese a que los precios de la vivienda siguen al alza, los datos invitan a pronosticar que 2025 será un año récord en cuanto a la compraventa de vivienda, previsiblemente superando las 700.000 casas vendidas.
Este pasado julio la compraventa de viviendas subió un 13,7% respecto al mismo mes de 2024 con un total de 64.730 operaciones. "¿Por qué hay ese FOMO? ¿Por qué estamos en un récord de volumen de compraventas?", se pregunta Cespedosa.
Los precios siguen subiendo
La especialista asegura que "los bancos están desbordados de hipotecas" y que la guerra hipotecaria ha finalizado debido a esta alta demanda. "Estamos en un incremento anual del precio de la vivienda del 12,7% o, lo que es lo mismo, está subiendo cerca del 1% mensual", explica.
Desde el sector de la vivienda prevén que los precios en venta subirán un 5% en 2026, año en que tocarán techo antes de iniciar una caída que se extendería entre tres y cinco años.
Cespedosa achaca a esta constante subida de precios la razón por la cual la demanda no afloja tampoco. "Comprarte una vivienda este mes va a ser más barato que comprártela el mes que viene y más caro que el mes anterior", analiza. Así, comprar hoy parece más barato que esperar a mañana.
