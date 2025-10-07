Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pensiones

Julia Suárez, jubilada pensionista, alumbra un problema común en España: "Si hago un gasto extra mis nietas no comen"

Este es el sector que cobra más dinero de la jubilación: 2.905,43 euros cada mes de la Seguridad Social

Una empleada de 65 años denuncia que aún no se puede jubilar: "Empecé a trabajar con 14"

Pol Langa

El número de jubilados con derecho a cobrar una prestación en forma de pensión crece anualmente en España. Actualmente, hay más de nueve millones de pensionistas en todo el país y la cuota media se sitúa en los 1.313,97 euros este octubre.

Esto, poco a poco, va tensionando más el sistema, que se sustenta gracias a las aportaciones de los contribuyentes en edad de trabajar que cotizan en la Seguridad Social. El problema en muchas familias es que la pensión que reciben los mayores es superior al sueldo que cobran los trabajadores, algo que provoca que los abuelos tengan que aportar a la economía familiar.

Este es el caso de Julia Suárez, una pensionista que se ha jubilado recientemente y que ahora ve cómo tiene que hacerse cargo de su hija porque se ha quedado sin trabajo y no le da el dinero para cubrir los gastos de sus nietas.

Suárez cobra 1.100 euros mensuales, ingreso con el que tienen que vivir varias personas juntamente con la prestación del paro de su hija, por lo que denuncia que no se puede permitir ni un solo gasto extra si quiere que toda la familia pueda comer diariamente.

"De mi pensión de 1.100 euros viven mi hija y mis nietas, si hago un gasto extra mis niñas no comen", indicaba en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco.

Comentaba que existen un sinfín de gastos que impiden que lleguen a final de mes tranquilos: "Ahorrar es imposible. No llegamos a fin de mes, no se puede ahorrar absolutamente nada. Con mi pensión y con lo que cobra mi hija del paro, vivimos", comentaba. Alquiler, gastos escolares, electricidad... todo suma.

En este sentido, su hija Noelia apuntaba la importancia de su madre en la economía familiar actual: "Sin ella no podríamos hacer frente a los gastos, porque yo me acabo de quedar en paro. Si ella no me ayuda no puedo afrontar los gastos de comedor, vuelta al cole, el alquiler, la luz... Sin su ayuda no sería posible", aseguraba al programa de televisión.

Además, denunciaba una situación que ocurre a muchos españoles. Como los sueldos son tan bajos y los alquileres y el coste de vida ha aumentado tanto, Noelia comentaba que el trabajo no asegura poder vivir una vida normal: "Incluso trabajando, ahorrar es imposible. No da para pagar un alquiler y poder emanciparte con tu familia. Si pagas alquiler no comes", sentenciaba.

