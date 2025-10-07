Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'X'

José Elías, multimillonario: "A los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos que solo busca el dinero... pero la gran mayoría no somos así"

El dueño de La Sirena ha compartido una nueva reflexión en X, antes Twitter

José Elías, multimillonario: "Hay empresarios en España trabajando con 70 años porque están atrapados"

José Elías advierte sobre el cierre de pymes por jubilación: "Tu empresa se convierte en una jaula de oro"

José Elías: &quot;A los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos&quot;

José Elías: "A los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos"

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

Una de las últimas opiniones que ha compartido el empresario se refiere a todas las personas que poseen una empresa, ya que asegura que "si tienes una empresa, eres un explotador". Por lo menos es una sensación que tiene él y muchos de ellos: "Es lo que la sociedad te hace sentir".

El dueño de La Sirena comparte que "a los empresarios se nos pinta como gente sin escrúpulos que solo busca el dinero, como si no nos importaran nuestros equipos ni absolutamente nada". Sin embargo, Elías asegura que es un pensamiento erróneo: "La gran mayoría no somos así".

El multimillonario señala que los empresarios son "gente que arriesga su patrimonio" y que "no duerme por las noches pensando en cómo pagar las nóminas", aparte de que ven a sus empleados "como una extensión de nuestra familia".

"No se nos olvida que esto es un barco en el que remamos todos", debido a que "el empresario dice hacia dónde ir y asume el riesgo".

Por esta razón, revela que todo funciona por la conexión entre ambas partes: "Son los dos necesarios para crear riqueza en el país".

Noticias relacionadas y más

Elías ve obligatorio defender la figura del empresario: "Ya está bien de demonizar a quien crea empleo". El principal motivo que otorga es que "sin empresarios que se la jueguen, no hay empresas. Y sin empresas, no hay futuro".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
  3. La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
  4. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  5. La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  6. Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
  7. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
  8. El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones

Así es Chapter Clima: el encuentro que reúne a políticos y empresarios que quiere convertir a Barcelona en un referente en sostenibilidad

Así es Chapter Clima: el encuentro que reúne a políticos y empresarios que quiere convertir a Barcelona en un referente en sostenibilidad

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación

Feijóo ultima una sesión de control “indigesta” para Sánchez por los sobres de Ábalos: “Casi tanto como la chistorra”

Feijóo ultima una sesión de control “indigesta” para Sánchez por los sobres de Ábalos: “Casi tanto como la chistorra”

Milei enfrenta nuevas complicaciones judiciales por la imputación de su ex candidato

Milei enfrenta nuevas complicaciones judiciales por la imputación de su ex candidato

'Ànima' y 'La tercera fuga' parten como favoritos a los Premis Butaca

'Ànima' y 'La tercera fuga' parten como favoritos a los Premis Butaca

"Nunca me sentí parte del grupo": lo que aprendí como psicólogo de la exclusión en la adolescencia LGTBIQ+

"Nunca me sentí parte del grupo": lo que aprendí como psicólogo de la exclusión en la adolescencia LGTBIQ+

DIRECTO | Hamás pide la "retirada completa" del Ejército israelí de Gaza para alcanzar un acuerdo

DIRECTO | Hamás pide la "retirada completa" del Ejército israelí de Gaza para alcanzar un acuerdo

Alegría se enzarza con el PP y el presidente del Senado acaba llamándola al orden

Alegría se enzarza con el PP y el presidente del Senado acaba llamándola al orden