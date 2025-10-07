José Elías advierte sobre el cierre de pymes por jubilación: "Tu empresa se convierte en una jaula de oro"

El conocido empresario José Elías ha puesto sobre la mesa un problema que afecta a miles de pequeños y medianos empresarios en España: la imposibilidad real de jubilarse cuando tienen una sociedad con empleados a su cargo.

En un mensaje compartido en redes sociales, Elías lo resumió de manera contundente: “Tu empresa se convierte en una jaula de oro”. Una paradoja que sufren aquellos que, tras décadas de esfuerzo, se ven atrapados en la misma estructura que un día levantaron para generar empleo y riqueza.

Empresarios atrapados a los 70 años

Elías describe una situación cada vez más habitual: “Hay empresarios en España trabajando con 70 años. Y no por gusto precisamente. Es porque están atrapados”.

El problema, según Elías, está en la normativa. Mientras un autónomo puede echar el cierre de manera directa cuando decide retirarse, un empresario con una SL y empleados no tiene esa opción. Para cerrar su empresa, la ley le obliga a liquidarla y pagar las indemnizaciones correspondientes a toda su plantilla. Un coste que en muchos casos resulta inasumible.

Una jubilación con tres caminos, todos complicados

El empresario desgrana las escasas salidas que quedan en este escenario:

Vender la empresa a un comprador que quiera continuar con la actividad.

que quiera continuar con la actividad. Ceder el negocio a un familiar , siempre que exista alguien dispuesto a asumir la gestión.

, siempre que exista alguien dispuesto a asumir la gestión. Cerrar pagando un coste altísimo, que puede devorar los ahorros de toda una vida.

“Es la gran paradoja: te pasas 40 años creando empleo y riqueza, y al final, ese mismo empleo te impide retirarte en paz”, denuncia Elías.

La compraventa de pymes, clave para el relevo

Ante esta situación, el propio empresario señala una solución cada vez más necesaria: la compraventa de pymes. Este proceso permite que el fundador reciba el valor justo por su trayectoria, mientras que otro profesional aprovecha la estructura ya existente para hacerla crecer.

De este modo se evita que empresas viables acaben desapareciendo por falta de relevo generacional, garantizando que los proyectos levantados durante décadas no se apaguen de golpe.

El mensaje de José Elías ha calado porque pone palabras a un problema silencioso: miles de empresarios atrapados en sus negocios al final de su vida laboral. Lo que empezó siendo un sueño, acaba convertido en un obstáculo para disfrutar de la jubilación.

La reflexión es clara: sin mecanismos más ágiles de relevo generacional y de cierre ordenado, muchas pymes españolas seguirán dependiendo del sacrificio de empresarios que, a pesar de su edad, no pueden retirarse.