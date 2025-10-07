HP convierte el centro de Barcelona en su primer ‘hub’ de referencia mundial en inteligencia artificial

“Esto estaba lleno de granjas, y se ha convertido en el Silicon Valley de Sant Cugat”. Pocas cosas podían aguar, este martes, el entusiasmo de Helena Herrero, presidenta de HP para el Sur de Europa, Este de Europa, Oriente Medio y África. La directiva ha viajado a Barcelona para celebrar, junto a la directora general de HP Iberia, Inés Bermejo, y al director general del centro que esta multinacional tiene en las cercanías de la capital catalana, Daniel Martínez, el 40 aniversario de estas instalaciones. Y lo ha hecho con un anuncio bajo el brazo: este emplazamiento se convierte en el primer centro de referencia global de desarrollo de inteligencia artificial (IA) para la multinacional.

La compañía estadounidense hace tiempo que tiene equipos desarrollando soluciones de IA, pero no tenía ninguna ubicación que fuera lugar de referencia dentro de su organigrama. Y el equipo de Sant Cugat del Vallès, con sus 2.600 trabajadores (800 ingenieros, la mitad de ellos especializados en desarrollo de ‘software’), ha decidido tomar la iniciativa.

No es la primera vez que lo hace, algo que han destacado estos tres altos cargos en el acto de celebración del 40 aniversario del emplazamiento. “Ha contribuido al desarrollo tecnológico de este país y ha puesto HP España en el mapa mundial”, ha enfatizado Bermejo, quien ha empleado como ejemplo el caso del actual consejero delegado mundial de HP, Enrique Lores, quien empezó su andadura en este lugar. “Él siempre lo dice –ha revelado, a continuación, Herrero–. No solo es el centro más importante fuera de los Estados Unidos, es uno de los centros más importantes del mundo”.

Y lo es, además, por mérito propio: esto era, en origen, una fábrica de impresoras que se tuvo que reinventar cuando la multinacional decidió llevar la producción a Asia allá por los 2.000. Sus responsables (entre ellos, Ramón Pastor, recién salido de la firma tras tres décadas en ella) propusieron convertirlo en un espacio de innovación, creación y desarrollo. Y, 25 años después, es uno de los dos espacios de referencia de HP en Europa para la firma.

Robótica para arquitectos y constructores

Es ese mismo espíritu el que ha llevado al centro a buscar nuevas fórmulas de crecimiento. “Nos encontramos ante un mundo que está en un cambio muy significativo, y hemos tratado en los últimos años de buscar nuevas líneas de negocio para el centro”, ha contextualizado Martínez.

Una de estas líneas ha sido la robótica, especialmente centrada en resolver problemáticas del sector de la arquitectura, la construcción, las artes gráficas y la impresión 3D. Están muy orgullosos, por ejemplo, de robots que imprimen directamente en el suelo los planos de una obra o las marcas imprescindibles en un centro de datos, una industria claramente en auge. Lo consiguen con inteligencia artificial, lo que les ha inspirado para apostar por esta tecnología como “senda de crecimiento” una vez cumplidos estos 40 años y, sobre todo, de cara a los que vienen.

El plan para el centro

Han puesto a trabajar en esta tecnología a 200 ingenieros, de momento, aunque dan por hecho que van a tener que fichar a gente. Sus tareas son desarrollar soluciones para los clientes locales que vienen a buscarles con necesidades del estilo de la de los constructores, pero también tirar hacia adelante las soluciones relacionadas con los Large Lenguage Models (LLM) (inteligencia artificial conversacional) que llevan y llevarán los ordenadores HP de todo el mundo.

“Estamos escribiendo un nuevo capítulo que viene a responder a las necesidades del mundo en el que estamos, un mundo en el que la IA y las tecnologías van a convivir unas con otras”, ha concluido la presidenta de HP para el Sur de Europa, Europa Central y Oriental, Oriente Medio y África. “Estamos en ese punto de inflexión para tomar ese impulso para el futuro”, ha agregado.