El Gobierno da luz verde a 12,6 millones de euros para electrificar otra terminal de cruceros en el Port de Barcelona

El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 12,6 millones de euros (IVA no incluido) un contrato de redacción, ejecución y prestación del servicio de suministro eléctrico a cruceros en la futura terminal Catalonia Cruise Terminal G del Port de Barcelona, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

La actuación forma parte del compromiso de los puertos estatales con la sostenibilidad, dentro del despliegue del sistema OPS (Onshore Power Supply), que posibilita que los barcos atracados se conecten a la red eléctrica —preferentemente renovable—, apaguen sus motores auxiliares y así reduzcan las emisiones atmosféricas.

Conexiones y mantenimiento

El Port de Barcelona está aplicando un plan de electrificación por fases para adaptar los muelles con la infraestructura necesaria. En especial, el Moll Adossat, que acoge las terminales de cruceros, es considerado uno de los puntos prioritarios. El contrato autorizado incluye conectar una línea de media tensión hasta una subestación de conversión eléctrica, donde también se realizará el cambio de frecuencia para optimizar la transferencia de energía al buque mediante un sistema móvil de gestión de cables en el muelle. Asimismo, contempla la conexión y desconexión de los cruceros y el mantenimiento de la instalación eléctrica.

El Port de Barcelona conecta a la electricidad la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, en julio de 2024. / Jordi Otix

El puerto de la capital catalana ya cuenta con experiencia en esta tecnología: recientemente inauguró un sistema OPS para ferris en la terminal de Grimaldi, situado en el Moll de Sant Bertran. Este sistema permite que los ferris que conectan Barcelona con las Islas Baleares operen con energía 100 % renovable mientras están atracados, reduciendo emisiones y ruido.

800 millones en OPS

Además, en julio de 2024 se inauguró el primer sistema OPS en una terminal de contenedores del Mediterráneo, concretamente en la terminal Hutchison Ports BEST. Ese sistema permite conectar hasta dos barcos simultáneamente y está previsto que evite unas 2.500 toneladas de CO₂ anuales en sus fases iniciales.

En el sistema portuario estatal están previstas inversiones superiores a los 800 millones de euros hasta 2029 para desplegar el OPS en múltiples puertos. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado una nueva planificación de inversiones por valor de 1.600 millones de euros para reforzar la red de Puertos del Estado en 2026.

Con esta nueva licitación, Barcelona refuerza su posición como puerto pionero en esta tecnología, pues suma la electrificación de cruceros a los avances ya logrados en ferris y contenedores.