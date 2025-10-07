Reducción de emisiones
El Gobierno da luz verde a 12,6 millones de euros para electrificar otra terminal de cruceros en el Port de Barcelona
El consejo de ministros autoriza este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de un contrato de redacción, ejecución y prestación del servicio de suministro eléctrico a cruceros en la futura terminal Catalonia Cruise Terminal G
El Port de Barcelona estrena la conexión eléctrica para ferris en la terminal de Grimaldi
El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 12,6 millones de euros (IVA no incluido) un contrato de redacción, ejecución y prestación del servicio de suministro eléctrico a cruceros en la futura terminal Catalonia Cruise Terminal G del Port de Barcelona, según ha podido saber EL PERIÓDICO.
La actuación forma parte del compromiso de los puertos estatales con la sostenibilidad, dentro del despliegue del sistema OPS (Onshore Power Supply), que posibilita que los barcos atracados se conecten a la red eléctrica —preferentemente renovable—, apaguen sus motores auxiliares y así reduzcan las emisiones atmosféricas.
Conexiones y mantenimiento
El Port de Barcelona está aplicando un plan de electrificación por fases para adaptar los muelles con la infraestructura necesaria. En especial, el Moll Adossat, que acoge las terminales de cruceros, es considerado uno de los puntos prioritarios. El contrato autorizado incluye conectar una línea de media tensión hasta una subestación de conversión eléctrica, donde también se realizará el cambio de frecuencia para optimizar la transferencia de energía al buque mediante un sistema móvil de gestión de cables en el muelle. Asimismo, contempla la conexión y desconexión de los cruceros y el mantenimiento de la instalación eléctrica.
El puerto de la capital catalana ya cuenta con experiencia en esta tecnología: recientemente inauguró un sistema OPS para ferris en la terminal de Grimaldi, situado en el Moll de Sant Bertran. Este sistema permite que los ferris que conectan Barcelona con las Islas Baleares operen con energía 100 % renovable mientras están atracados, reduciendo emisiones y ruido.
800 millones en OPS
Además, en julio de 2024 se inauguró el primer sistema OPS en una terminal de contenedores del Mediterráneo, concretamente en la terminal Hutchison Ports BEST. Ese sistema permite conectar hasta dos barcos simultáneamente y está previsto que evite unas 2.500 toneladas de CO₂ anuales en sus fases iniciales.
En el sistema portuario estatal están previstas inversiones superiores a los 800 millones de euros hasta 2029 para desplegar el OPS en múltiples puertos. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado una nueva planificación de inversiones por valor de 1.600 millones de euros para reforzar la red de Puertos del Estado en 2026.
Con esta nueva licitación, Barcelona refuerza su posición como puerto pionero en esta tecnología, pues suma la electrificación de cruceros a los avances ya logrados en ferris y contenedores.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- La Fiscalía cerca a las ZBE catalanas ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
- El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
- Los trabajadores que dimiten se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones de renuncias