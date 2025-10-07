Ni Madrid ni Cataluña: estas son las comunidades que más plazas públicas de empleo ofrecen en octubre

Si estás pensando en preparar una oposición o simplemente buscas un empleo estable, octubre llega con miles de plazas nuevas en la Administración pública.

Aunque tradicionalmente Madrid y Cataluña concentran gran parte de las ofertas, en este mes destacan Baleares y Andalucía, que encabezan las convocatorias activas.

Baleares busca facultativos superiores en varias especialidades

Entre las especialidades convocadas están:

Psicología (6 plazas).

(6 plazas). Prevención de riesgos laborales (8 plazas).

(8 plazas). Medicina (3 plazas).

(3 plazas). Trabajo Social (9 plazas).

Todas las convocatorias exigen titulación universitaria de grado o licenciatura y permiten inscribirse hasta el 14 de octubre de 2025.

Los sueldos, según las tablas autonómicas, superan los 2.300 euros brutos mensuales.

Manifestación de médicos ante la Conselleria de Salut en Barcelona. / Jordi Otix

La medicina, una vez más, uno de los sectores más demandados por parte de la Administración pública, pese a todos los problemas en condiciones laborales y el rechazo del Estatuto Marco por parte de los trabajadores sanitarios.

Andalucía refuerza la investigación científica

En paralelo, la Junta de Andalucía ha abierto nuevas convocatorias para personal científico-técnico de apoyo a la investigación.

En este caso, se trata de plazas en centros públicos y universidades andaluzas, con requisitos de grado en Biotecnología, Biomedicina o áreas afines.

Andalucía hace una fuerte apuesta por la investigación científica. / Archivo

Los contratos son fijos y el plazo de presentación está abierto hasta el 7 de octubre de 2025.

Mientras tanto, comunidades como Cataluña siguen entre las más activas en empleo público, especialmente en el ámbito penitenciario.

El empleo público, en auge en toda España

El incremento de convocatorias en 2025 responde al proceso de reposición de efectivos tras la pandemia y la jubilación de miles de empleados públicos.

Según datos del portal público administracion.gob.es, solo en los últimos tres meses se han registrado más de 59.000 convocatorias activas en toda España, un volumen que no se alcanzaba desde 2010.