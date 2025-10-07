Así es Chapter Clima: el encuentro que une a directivos y empresarios que quieren convertir a Barcelona en un referente climático

Barcelona quiere ser más que una ciudad consciente del cambio climático y aspira a convertirse en un laboratorio de soluciones sostenibles. Al menos, este es el propósito del centenar de empresarios y directivos que el primer Chapter Clima, organizado por Barcelona Global, ha reunido hoy. Se trata de un espacio de colaboración para intercambiar experiencias, identificar buenas prácticas y acelerar la transición hacia lo que, dicen, "será una Gran Barcelona más verde, habitable y competitiva".

El encuentro, celebrado este 7 de octubre, marca el punto de partida de una agenda compartida que busca transformar la apuesta por la sostenibilidad en una ventaja competitiva. “El liderazgo climático ya no es una opción, es un activo estratégico”, defendió Ramon Agenjo, presidente de Barcelona Global, durante la jornada. “Queremos movilizar el talento empresarial y el conocimiento de la ciudad para impulsar soluciones reales y medibles que generen un cambio tangible”, añadió.

En este camino, tal y como expuso la CEO de la asociación, Mercè Conesa, el papel del sector privado es cada vez más esencial: “Son las empresas las que deben aplicar los coeficientes de reducción de emisiones que fijan las administraciones. Y Chapter Clima es una oportunidad para compartir ese conocimiento, visibilizar prácticas y atraer talento e inversión”.

Cuatro ejes para una ciudad más sostenible

El Chapter Clima ha echado a andar con una estructura diseñada para pasar de las ideas a la acción. Su fuerza reside en cuatro grupos de trabajo que afrontarán los principales retos de la transición ecológica desde distintos frentes. El primero, centrado en la infraestructura industrial —que abarca sectores como la farmacia, la alimentación y el retail—, está liderado por Antoni Capella, socio de EY, y Oriol Estela, del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

En paralelo, el área de movilidad, a cargo de Álvaro Salas, estratega corporativo de SEAT, buscará soluciones sostenibles para el transporte y la logística urbana. El ámbito de edificación y construcción, dirigido por Oriol Barrachina, CEO de Cushman & Wakefield, pondrá el foco en la eficiencia energética de los espacios urbanos. Finalmente, el grupo de servicios, encabezado por Marta Labata, directora general de BSM, explorará cómo la cultura, el turismo y la actividad recreativa.

Los participantes en la presentación del Chapter Clima de Barcelona Global durante la intervención de Núria Rodríguez, directora de Medio Ambiente y RSC de Naturgy. / Cedida

Durante un año, los grupos analizarán prácticas con impacto directo en el consumo de agua y energía, la economía circular y la gestión de residuos, con el objetivo de detectar oportunidades de mejora y promover colaboraciones entre sectores.

Barcelona ante el desafío climático

La iniciativa cobra espacio en un contexto en el que 75% de la población europea vive en áreas urbanas, que son quienes concentran el 65% del consumo energético y generan el 70% de las emisiones de CO₂. Y Barcelona, que el año pasado declaró la emergencia por sequía, se encuentra en primera línea de este desafío. Por eso, recalcan, "estas jornadas se alinean con la misión europea de ciudades climáticamente neutras y con los objetivos de resiliencia metropolitana para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y reforzar la competitividad económica" explican fuentes de la la organizacion.

En este sentido, Barcelona Global prosigue con el Chapter Clima un ciclo de "chapters sectoriales", iniciada el año pasado con el Chapter Life Sciences, para conectar innovación, empresa y administración. La asociación —que reúne a 281 entidades y más de mil profesionales— busca que la ciudad se consolide como un referente internacional del talento, la sostenibilidad y la actividad económica de impacto.