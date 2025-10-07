Catalunya empieza a vacunar este miércoles al ganado contra la dermatosis nodular, que ya afecta a una segunda granja en Girona

La Conselleria d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat tiene previsto iniciar este miércoles una campaña de vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad de origen vírico que afecta al ganado vacuno y que en menos de una semana ya se ha detectado en al menos dos granjas de Girona. El objetivo, ha subrayado este martes la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, "es llegar al 75% de la vacunación", ha indicado tras la reunión semanal del Consell Executiu.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, comunicó el lunes, en una reunión telemática con representantes del sector, que la campaña comenzará con las granjas situadas a un radio de 50 kilómetros en torno al foco inicial de los brotes La primera explotación afectada se encuentra en Castelló d'Empúries (Alt Empordà) y la segunda se halla en Peralada (también en el Alt Empordà) y cuenta con una cabaña de 270 cabezas de ganado, que según el protocolo deberán ser sacrificadas en las próximas horas.

Ordeig, en declaraciones recogidas por el 'Diari de Girona' rotativo del grupo Prensa Ibérica, indicó también que el equipo científico del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ya se ha puesto en marcha para reforzar la vigilancia y la investigación sobre el foco detectado. Este martes está previsto que se desplace a Girona para recoger muestras con el objetivo de realizar el aislamiento y la secuenciación del virus. "Acelerar el proceso de vacunación es clave para evitar los vaciados sanitarios en las explotaciones y minimizar, en consecuencia, las pérdidas", subrayó el conseller.

Un virus inédito hasta ahora en España

Mientras, la consellera Paneque ha insistido en que "no hay transmisión a humanos" y en que el consumo de leche o carne "no tiene afectaciones en la salud". "Se ha actuado con rapidez y contundencia, en plena coordinación con el ministerio", ha afirmado. "Lo peor que puede pasar es que por miedo a las consecuencias, los agricultores no comunicasen los posibles casos. Nos felicitamos porque lo hayan hecho".

Hasta la aparición de estos dos recientes brotes, no se habían declarado nunca en España focos de DNC, según informaciones del Ministerio de Agricultura. Todo apunta a que las cepas causantes de la infección, que posiblemente ha llegado a España desde Grecia, donde estaba activa el pasado mes de julio, "tienen un poder de difusión mayor que el demostrado hasta ahora por las cepas clásicas del virus", indica el ministerio.

Agricultura trabaja asimismo, en colaboración con la Conselleria d'Economia, en una "propuesta de indemnizaciones que sea tan beneficiosa como sea posible". Entre las medidas previstas se incluyen compensaciones por el sacrificio de los animales y por otros conceptos como los piensos, la limpieza y desinfección o la retirada de residuos. El fin, según subraya el departamento, es que se pueda "garantizar la viabilidad de las explotaciones".