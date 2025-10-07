Bizbarcelona, un punto de apoyo para fortalecer el tejido empresarial barcelonés

Emprender puede ser una aventura extraordinaria, pero también solitaria. Quizás por eso Bizbarcelona se ha convertido ya en un punto de encuentro para todos aquellas pymes, comercios locales y personas autónomas que buscan ideas, acompañamiento y orientación para que sus ideas de negocio sigan creciendo. La cita vuelve los días 15 y 16 de octubre al recinto ferial de Montjuïc con el objetivo de ofrecer respuestas prácticas a los retos cotidianos del tejido empresarial barcelonés, a través de 160 actividades entre conferencias, talleres y sesiones de 'networking', así como una zona con 75 expositores que presentarán sus productos enfocados a la gestión y aceleración empresarial.

Organizado por Fira de Barcelona y promovido por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, la Diputación de Barcelona, Pimec, el Área Metropolitana de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona, Bizbarcelona reúne en un mismo espacio todo tipo de propuestas, recursos y oportunidades para avanzar en un contexto marcado por retos como la transición digital, así como por la búsqueda de la sostenibilidad económica y ambiental. Los asistentes podrán acceder a la visión de expertos o conocer las nuevas grandes tendencias de mercado, pero también profundizar en temas que afectan a su día a día.

Una de las mesas redondas de la pasada edición de Bizbarcelona. / FB

Ganar en competitividad

“Las pymes y las personas autónomas son uno de los principales motores de creación de empleo y riqueza en la ciudad, pero a menudo tiene dificultades para acceder a recursos que le permitan hacer frente a la transformaciones de la economía y ser competitiva”, señala Raquel Gil, quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Bizbarcelona. Por eso, en un contexto cada vez más marcado por el cambio constante, la presente edición pone el foco en “las nuevas maneras de hacer negocio y de generar valor a los clientes con soluciones tecnológicas, en la contratación de talento proveniente de la FP como motor de competitividad y en el acceso a propuestas de la administración pública para favorecer el desarrollo económico”.

El programa de actividades de Bizbarcelona, que vuelve a coincidir con el Saló de l’Ocupació, combina una visión más estratégica, con el protagonismo de grandes cuestiones como el liderazgo o la gestión de equipos, con un enfoque más micro centrado en los problemas cotidianos que surgen al ejercer una actividad empresarial. “Una mezcla que, abordada desde una perspectiva muy práctica, busca ofrecer a los asistentes algunas claves para crear o ajustar sus hojas de ruta y, de esta manera, garantizar un crecimiento sostenible y continuado de sus proyectos”, explican desde la organización de la cita.

El evento incluye zona expositiva, un programa de conferencias y talleres, ‘networking’ y asesoramiento

Destacan el centenar de conferencias de la mano de 170 ponentes que aportarán conocimiento e inspiración a través de su propia experiencia. Las sesiones tratarán temas como la transformación digital, la gestión de equipos, el liderazgo, las ventas, la sostenibilidad, la comunicación con el cliente y la financiación. Asimismo, ofrecerán herramientas concretas para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y reforzar la competitividad en un entorno empresarial cambiante.

Talleres prácticos

Como complemento a las ponencias, Bizbarcelona ha programado 45 'workshops' interactivos que responden a inquietudes muy concretas: qué herramientas de IA utilizar, cómo sacar más rendimiento de los equipos, comunicarse mejor con los clientes, gestionar el estrés o acceder a financiación. Estos talleres, de formato reducido, permitirán acceder a un conocimiento que podrán aplicar a sus proyectos. Y como ha sido habitual desde las primeras ediciones, la cita volverá a apostar por la conexión profesional con una decena de actividades de 'networking'. Las dinámicas incluirán sesiones de márketing relacional para mejorar la calidad de los contactos, espacios para crear alianzas multisectoriales y actividades que promueven la inclusión y la diversidad.

Además, el salón contará con un espacio de asesoramiento individualizado donde más de 50 personas expertas analizarán cada caso concreto para ofrecer orientación estratégica. Las sesiones cubrirán áreas clave como comunicación y márketing, aspectos jurídicos, comercio electrónico, logística, economía social, financiación, internacionalización y sostenibilidad. El servicio se puede reservar previamente en línea.

Finalmente, el Village agrupará a 75 empresas y entidades que presentarán desde soluciones digitales hasta asesoramiento fiscal, legal o laboral. También se darán cita agencias de márketing digital, espacios de coworking, formación y transmisión de negocios. A su vez se presentarán los programas, herramientas y recursos que ofrecen los colegios profesionales y las instituciones y entidades que impulsan la economía local. Todo ello pensado para que el tejido empresarial barcelonés siga fortaleciéndose con ideas que puedan ser rentables y, al mismo tiempo, piezas clave para el progreso de la sociedad.

Marketplaces en la última edición del Saló de l'Ocupació, que se celebra de forma paralela a Bizbarcelona. / FB