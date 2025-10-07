Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado inmobiliario

¿Puede el casero subir varios años de alquiler de una vez? Un abogado responde

El experto asegura que el propietario del inmueble puede actualizar el precio de la vivienda

Un experto avisa a los propietarios de viviendas en alquiler: "Están temblando"

Alberto Sánchez, abogado: “El casero te puede subir el alquiler de 5 años de golpe”

Alberto Sánchez, abogado: “El casero te puede subir el alquiler de 5 años de golpe” / EVA ABRIL

Patricia Páramo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Muchos inquilinos piensan que, si su casero no les ha subido el alquiler durante años, ya no podrá hacerlo nunca más. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Según Alberto Sánchez, abogado especializado en arrendamientos urbanos y creador de contenido en TikTokel propietario puede actualizar el precio del alquiler de hasta cinco años de golpe, siempre y cuando el contrato lo permita.

Según explica el letrado, si en el contrato de arrendamiento se especifica que el alquiler se actualizará cada año conforme al IPC u otro índice, y el propietario se ha olvidado de aplicar esa subida durante varios años, puede hacerlo de golpe. Esto significa que podría notificar al inquilino una subida acumulada de tres, cuatro o incluso cinco años, actualizando el precio conforme a la variación del índice previsto en el contrato.

La subida del alquiler no es retroactiva

Un punto muy importante que aclara Alberto Sánchez es que la actualización del alquiler no tiene carácter retroactivo. Es decir, aunque se actualicen varios años de golpe, el inquilino no tiene que pagar con efectos retroactivos, sino que comenzará a pagar el nuevo importe a partir del mes siguiente a la notificación por escrito. No se le podrá reclamar el dinero "no cobrado" de los años anteriores en los que no se actualizó la renta.

La clave de todo esto está en el contrato de alquiler. Tal como afirma el abogado en su guía, si el contrato no incluye ninguna cláusula que permita actualizar la renta con arreglo al IPC u otro índice, el casero no puede aplicar ninguna subida, ni anual ni acumulada. Por tanto, sin previsión contractual, el precio del alquiler queda congelado durante toda la duración del contrato.

Noticias relacionadas y más

¿Cómo debe actuar el propietario para subir varios años de golpe?

En el caso de que sí exista la cláusula de actualización en el contrato, el casero debe actuar de forma muy específica. Primero, debe notificar por escrito al inquilino su intención de aplicar la subida correspondiente a los años no actualizados. En ese escrito, debe especificar los años que quiere actualizar, el índice de precios que se aplicará (normalmente el IPC), y realizar el cálculo matemático del nuevo importe de la renta. El nuevo precio se aplicará a partir del mes siguiente a la notificación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
  3. La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
  4. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  5. La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  6. Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
  7. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
  8. El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones

Feijóo presentará su plan de inmigración en Barcelona la próxima semana

Feijóo presentará su plan de inmigración en Barcelona la próxima semana

El BOE confirma una nueva reducción en las nóminas por el MEI: la Seguridad Social restará hasta 95 euros desde 2026

El BOE confirma una nueva reducción en las nóminas por el MEI: la Seguridad Social restará hasta 95 euros desde 2026

Las mejores ofertas del Amazon Prime Day (7 de octubre): desde un 15 % hasta un 85 % de descuento

Las mejores ofertas del Amazon Prime Day (7 de octubre): desde un 15 % hasta un 85 % de descuento

Aran Mayola, nuevo delegado del Govern en México y América Central

Aran Mayola, nuevo delegado del Govern en México y América Central

Jennifer López se reencuentra con Ben Affleck

Jennifer López se reencuentra con Ben Affleck

DIRECTO | Israel se niega a respetar la vida de los miembros de Hamás aunque haya liberación de rehenes

DIRECTO | Israel se niega a respetar la vida de los miembros de Hamás aunque haya liberación de rehenes

El expresidente del Gremi de Restauració encabeza una patronal alternativa para bares de barrio de Barcelona

El expresidente del Gremi de Restauració encabeza una patronal alternativa para bares de barrio de Barcelona

Para unos, el Plan Moves ha sido un éxito; para otros, faltan fondos adicionales y medidas inmediatas

Para unos, el Plan Moves ha sido un éxito; para otros, faltan fondos adicionales y medidas inmediatas