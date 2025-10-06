La subcontrata de Tiktok niega que desde Barcelona se moderen vídeos violentos pese a alertarlo en las ofertas de trabajo

Los directivos de la empresa Teleperformance (antigua Majorel) han declarado este lunes en sede judicial en el marco de la querella interpuesta por una trabajadora que moderaba contenidos para la plataforma Tiktok. Los tres declarantes han negado que desde el centro de Barcelona se gestionarán vídeos violentos, pese a que así lo alertaban en las ofertas de trabajo que publicaban para reclutar moderadores. Los representantes corporativos han reconocido que, de llegar algun vídeo sensible, estos representarían menos del 1% de los contenidos sensibles que se vuelcan en la plataforma, según explican fuentes conocedoras del proceso judicial.

Desde la subcontrata de Tiktok tratan así de desballestar las declaraciones de la empleada que les acusa tanto a ellos, como a la propia Tiktok -que subcontrataba la gestión de sus vídeos en Teleperformance-, de un delito contra su salud por negarse a brindarle una protección suficiente ante el material sensible con el que tenía que lidiar asiduamente. También reclama otro delito contra la integridad moral y un tercero por lesiones graves por imprudencia.

La Ciutat de la Justícia ha acogido este lunes la segunda jornada de declaraciones de esta causa. La semana pasada compareció el inspector de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya que emitió una acta de infracción -adelantada en su día por EL PERIÓDICO- en la que censuraba a Teleperformance por no adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales suficientes como para proteger a sus moderadores de contenidos.

Durante la primera comparecencia judicial, el inspector de Trabajo se ratificó en lo que ya dictaminó en su informe y consideró que la empresa no tomaba las protecciones suficientes para evitar el desgaste psicológico que podían sufrir los moderadores, al tener que visionar asiduamente violaciones, discursos de odio o matanzas, entre otros.

Y es que la querellante y sus compañeras son el filtro que impide (o trata de impedir) que a los usuarios les llegue a sus teléfonos móviles vídeos subidos por otros usuarios y que contiene contenido explícito y altamente sensible. Los moderadores -al igual que operan en otras plataformas digitales- visualizan previamente una muestra de los vídeos subidos para vetar aquellos que no cumplen con la normativa de la 'app'.