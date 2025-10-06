¿Quién controla El Corte Inglés? Las hermanas Álvarez y su influencia en el histórico gigante español

El Corte Inglés, uno de los principales grupos de distribución en España, vuelve a estar en el centro de atención mediática debido a la influencia de Marta y Cristina Álvarez, quienes a través de su sociedad patrimonial Cartera de Valores IASA ostentan una posición clave en el accionariado del gigante español.

La estructura accionarial y el papel de las hermanas Álvarez

Según informan distintos medios, IASA es propiedad de Marta y Cristina Álvarez, con un 44,18% cada una, mientras que César Álvarez posee el 11,64% restante. Esta estructura otorga a las hermanas una influencia significativa en las decisiones estratégicas de la compañía.

En la Junta General de Accionistas de julio de 2025, Marta Álvarez fue reelegida presidenta del Consejo de Administración, consolidando su liderazgo. Durante este encuentro se aprobó un plan estratégico de inversiones superiores a 3.000 millones de euros hasta 2030, con foco en remodelación de tiendas, expansión comercial y mejora de logística y tecnología.

Resultados financieros y contexto del mercado

El Corte Inglés ha mostrado una sólida recuperación financiera: en el ejercicio 2024-2025 reportó un beneficio neto de 512 millones de euros, un crecimiento del 6,7% respecto al año anterior, mientras que los ingresos consolidados ascendieron a 16.675 millones de euros, un aumento del 2%.

Fachada del Corte Inglés de Méndez Álvaro (Madrid). / Jesús Hellín / Europa Press

La influencia de las hermanas Álvarez en El Corte Inglés es comparable a la de otras familias empresarias españolas, como los Del Pino en Ferrovial o los Entrecanales en Acciona, quienes han sabido mantener un perfil bajo mientras gestionan conglomerados de gran tamaño. Sin embargo, las Álvarez combinan control financiero con presencia ejecutiva directa, reforzando su liderazgo en decisiones estratégicas.

El futuro de El Corte Inglés bajo su influencia

El rol de Marta y Cristina Álvarez va más allá del mero accionariado: participan activamente en la toma de decisiones estratégicas y su liderazgo es clave en el plan de expansión y modernización del grupo. Con la inversión proyectada hasta 2030 y la consolidación de su posición ejecutiva, se espera que su influencia continúe siendo determinante en la evolución de la empresa.