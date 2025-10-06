Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 6 de octubre: mal arranque de semana en el sector de las hipotecas

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor sube en septiembre por segundo mes consecutivo, hasta el 2,172%

El BCE mantiene los tipos en el 2% ante el control de la inflación y la resistencia de la economía

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

Pedro Sanjuán

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Todo el mundo habla del Euríbor, pero ¿para qué sirve realmente? El euríbor, o Euro Interbank Offered Rate, es el índice por excelencia a la hora de establecer el tipo de interés en una amplia gama de productos financieros, entre ellos los préstamos hipotecarios.

Se calcula diariamente a partir de las tasas de interés ofrecidas por un grupo de 18 bancos europeos líderes, reflejando el costo al que se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. 

Valor del euríbor hoy, 6 de octubre

A lo largo de 2024, su media fue de 3,675%, marcando un descenso de -0,347 puntos respecto a la media de 2023 (4,022%). Este año, el mes de enero cerró con una media de 2,525%, mientras que febrero lo hizo en un 2,407% de media; marzo, por su parte, con un 2,398%, mientras que abril hizo lo propio con un 2,143%; tanto mayo como junio terminaron con un 2,081%, julio con 2,079%, agosto lo hizo con 2,114% y, finalmente, septiembre con un 2,172%

El índice de hoy, 6 de cotubre de 2025, queda en 2,226% (+0,002), mientras que la media de septiembre hasta ahora se sitúa en 2,220% (+0,048).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias bajadas consecutivas, el euríbor arrancó el 2025 con una ligera alza en su tendencia. Este cambio de rumbo llevó al índice a situarse en la marca de 2,525 para cerrar el mes de enero, ligeramente por encima de los 2,436 del último diciembre. Cabe recordar que un año atrás la cifra superaba ampliamente el 3%.

Así, pese a este efecto de recorte, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado y el actual. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2024 es de 0,471 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes adicionales podría realizar el BCE en 2025. Algunos pronostican otro recorte hacia finales de año, pero todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  3. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  4. El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
  5. El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
  6. ¿Otro portazo a Catalunya?
  7. Llegan nubes de drones
  8. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas

El precio del euríbor hoy, 6 de octubre: mal arranque de semana en el sector de las hipotecas

El precio del euríbor hoy, 6 de octubre: mal arranque de semana en el sector de las hipotecas

Así puedes limpiar la ropa de verano manchada por el armario: la Ordenatriz revela el truco

Así puedes limpiar la ropa de verano manchada por el armario: la Ordenatriz revela el truco

Una peruana de Barcelona explica la importancia de respetar las costumbres y la cultura de Catalunya: "Me ha hecho sentir más en casa"

Una peruana de Barcelona explica la importancia de respetar las costumbres y la cultura de Catalunya: "Me ha hecho sentir más en casa"

Las hormigas vivas pueden transformar la leche en yogur

Las hormigas vivas pueden transformar la leche en yogur

¿Qué ha pasado con el marido de Raquel Mosquera? Hay una información comprometida

¿Qué ha pasado con el marido de Raquel Mosquera? Hay una información comprometida

David Martínez niega tener "ningún acuerdo" con el BBVA y afea al Sabadell las "acusaciones infundadas, irresponsables y difamatorias"

David Martínez niega tener "ningún acuerdo" con el BBVA y afea al Sabadell las "acusaciones infundadas, irresponsables y difamatorias"

DIRECTO | Albares confirma que hoy volverán los 28 integrantes de la Flotilla que quedan retenidos en Israel

DIRECTO | Albares confirma que hoy volverán los 28 integrantes de la Flotilla que quedan retenidos en Israel

Dimite el primer ministro de Francia un día después de formar Gobierno

Dimite el primer ministro de Francia un día después de formar Gobierno