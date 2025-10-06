Jaume Saura: “Nuestro biomortero 3D reduce hasta un 60% las emisiones de dióxido de carbono”

Con la tercera edición del Premio BBVA a la Sostenibilidad Empresarial, la entidad reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de las regiones en las que opera. Las compañías finalistas son un reflejo del esfuerzo del tejido empresarial catalán por avanzar hacia una economía baja en carbono y, al mismo tiempo, sirven de inspiración para las pymes que comienzan su propia transformación.

-¿Qué problemas medioambientales acarrea la edificación?

-Es responsable de una parte significativa de las emisiones de CO₂ y de la generación de residuos a nivel global. En la Unión Europea, aproximadamente el 20% de los residuos anuales corresponden a tierras de excavación y materiales cerámicos procedentes de la construcción y demolición de edificios. A pesar de que ambos materiales cuentan con excelentes propiedades, la realidad es que suelen terminar desvalorizados o en vertederos. Esto no solo agrava el impacto ambiental, sino que también supone un problema económico y operativo para los promotores, municipios y gestores de residuos, que ven cómo los vertederos se saturan rápidamente.

-¿Qué solución aportan ustedes?

-Transformamos parte de estos residuos en nuevos productos de alto valor añadido para la construcción de edificios y espacios urbanos, contribuyendo a una edificación más sostenible, eficiente y circular.

Jaume Saura, Socio de Additive Spaces / cedida

-¿Cómo funciona su sistema?

-Un robot deposita capa a capa, una mezcla mineral, principalmente compuesta de tierra y partículas cerámicas junto con otros aditivos naturales, para crear paneles y piezas a medida sin moldes que servirán como revestimiento, fachadas o elementos decorativos. El proceso es digital, rápido y preciso, por lo que reduce costes, tiempos y residuos, y baja la huella de CO₂.

-¿En qué medida reduce su producto el impacto ambiental?

-Nuestro biomortero 3D reduce hasta un 60% las emisiones de CO₂ en comparación con los morteros de cemento o las cerámicas cocidas, ya que no contiene clinker ni tampoco necesita de procesos de horneado para alcanzar las resistencias necesarias. Además de este beneficio climático, el material ofrece ventajas saludables para las personas y los espacios construidos: ayuda a regular de forma natural la humedad interior, mejora la inercia térmica reduciendo la necesidad de climatización, y contribuye a la absorción de partículas volátiles y contaminantes. Estos atributos hacen que los edificios sean más confortables, saludables y sostenibles, tanto desde la perspectiva ambiental como del bienestar de quienes los habitan.

-¿Quiénes son sus principales clientes?

-Nuestros principales clientes son promotoras, constructoras y empresas fabricantes de mobiliario o soluciones constructivas que buscan diferenciarse con soluciones sostenibles y de alto valor añadido. Vemos gran interés en sectores emergentes como hoteles y resorts ecológicos, espacios comerciales y vivienda industrializada.

-¿Cómo ven la evolución de la manufactura aditiva en los próximos 5 años?

-Creemos que la impresión 3D en construcción pasará de ser un nicho experimental a convertirse en una tecnología adoptada por sectores como la vivienda industrializada o las infraestructuras ligeras. La clave estará en desarrollar materiales sostenibles y accesibles que permitan escalar esta tecnología. Nuestra apuesta es que en cinco años veremos proyectos piloto convertirse en realidades constructivas consolidadas.

-¿Qué representa para la empresa ser finalista de estos premios?

-Es un reconocimiento al valor innovador y sostenible de nuestro trabajo, un impulso para el equipo que lo hace posible y una oportunidad estratégica para dar visibilidad a una tecnología que busca transformar la construcción hacia modelos más respetuosos con el medioambiente y más abiertos a la personalización arquitectónica.