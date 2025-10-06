José Manuel Rodríguez, gestor en Madrid: "Antes de usar la IA, localizar y gestionar subvenciones era un proceso muy manual y lento"

En los últimos años, solicitar subvenciones en España se había convertido en un proceso largo, complejo y propenso a errores. Revisar boletines oficiales, comprobar requisitos y calcular plazos consumía horas de trabajo y dejaba escapar oportunidades económicas clave. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial (IA) promete cambiar radicalmente esta situación.

José Manuel Rodríguez, gestor en Madrid, resume el cambio: "Ahora podemos identificar las subvenciones adecuadas para cada cliente en minutos, frente a días que tardábamos antes". Para profesionales como él, surgen herramientas como FANDIT, que integran IA en la gestión de ayudas y que han significado una auténtica revolución.

Hemos reducido costes internos, automatizado la documentación y minimizado errores, asegurando que nuestros clientes aprovechen al máximo los fondos que tienen disponibles José Manuel Rodríguez — Gestor

Asistentes inteligentes

El sector de las subvenciones públicas está experimentando un cambio de paradigma gracias a la automatización y los asistentes inteligentes. Según los expertos:

El tiempo para solicitar una subvención puede reducirse hasta un 70% .

. La revisión de boletines oficiales se simplifica en un 90% , evitando errores humanos.

, evitando errores humanos. Se generan alertas personalizadas y se automatizan informes de justificación de gastos.

Luis García, consultor de decenas de pymes, explica: "Con una herramienta como FANDIT, centralizo la información y recibo alertas personalizadas: ahora dedico mi tiempo a asesorar mejor, no a hacer de buscador de subvenciones".

El impacto económico es notable: en 2023, más de 11.000 millones de euros en ayudas quedaron sin repartir, principalmente por desconocimiento y la complejidad burocrática. La IA no solo optimiza la búsqueda y gestión de fondos, sino que también mejora la transparencia y supervisión de los recursos públicos.

Simplificación del trabajo

Pedro Robles, CEO de FANDIT, destaca que "la IA simplifica el trabajo para ciudadanos, consultores y administraciones. Puede reducir en más de un 40% el tiempo de gestión de subvenciones y aumentar hasta un 80% el número de beneficiarios".

Robles subraya también que, aunque existen riesgos como solicitudes automáticas que no se ejecuten correctamente, la oportunidad supera ampliamente los peligros. En su opinión, un acceso más homogéneo y abierto a los datos de subvenciones permitiría que las administraciones y empresas aprovechen mejor los fondos públicos, fomentando la igualdad de oportunidades.

Beneficios directos para empresas y gestores

Para las pymes y autónomos, la IA representa un ahorro de tiempo y recursos. Entre sus ventajas:

Acceso inmediato a todas las ayudas disponibles con solo introducir el CIF de la empresa.

Reducción de errores en la presentación de solicitudes.

Comunicación más fluida con la administración y seguimiento transparente.

Según los profesionales del sector, la transformación ya es palpable

En definitiva, la inteligencia artificial no solo promete hacer más eficiente la gestión de subvenciones, sino que puede ser la clave para que los fondos públicos lleguen finalmente a quienes más los necesitan.