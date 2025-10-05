Los viajes del Imserso, a la venta desde este lunes

Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de la temporada 2025-2026, que ofrecen más de 879.000 plazas para mayores de 55 años, comienzan a comercializarse desde este lunes en Catalunya, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Dos días más tarde, desde el miércoles, se podrán adquirir en el resto de comunidades, entre las que destaca Andalucía.

Una vez que el Instituto ya envió en septiembre 2,8 millones de cartas de acreditación a los pensionistas para que pudieran reservar sus viajes para esta próxima temporada, entre el lunes y miércoles de esta próxima semana se activa la venta en las agencias de viajes.

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para destinos de costa peninsular, 228.142 se destinan a las costas insulares y 210.787 más al turismo de escapada.

El Imserso reserva 7.447 plazas a 50 euros para los pensionistas con rentas más bajas, que son aquellos que reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad.

Entre las novedades figura también la posibilidad de viajar con animales de compañía en determinados hoteles en los desplazamientos a la costa peninsular y a las islas, donde se reservará hasta un 2% de las plazas para ello.

Además, se aplicará un suplemento de 100 euros a quienes viajen en temporada alta (octubre, mayo y junio en península e Islas Baleares; diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias) o realicen una segunda reserva durante la campaña.

Las tarifas oscilan entre 132,91 euros por una estancia de cuatro días en capitales de provincia y 564,72 euros por viajes de diez días a Canarias con transporte incluido.

La gestión de los viajes se adjudicó a tres operadores: Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, resultó ganadora de los lotes 1 y 3, correspondientes al turismo de costa peninsular y escapadas nacionales y europeas, respectivamente. El consorcio W2M-Mundiplan, que incluye a IAG7, gestiona el lote 2, correspondiente a los destinos insulares de Canarias y Baleares.