Iberdrola, la energética que ha pasado de capitalizar 12.400 a 110.000 millones en Bolsa en 25 años

José Ignacio Sánchez Galán (Salamanca, 1950) cumplió 75 años el pasado 30 de septiembre. De estos, ha pasado una tercera parte como primer ejecutivo de Iberdrola. En 2001 fue nombrado vicepresidente y consejero delegado, y el 26 de abril de 2006, presidente con todos los poderes sustituyendo a Íñigo de Oriol. Antes de incorporarse a Iberdrola, Galán había sido consejero delegado de Airtel Móvil (presidido por el empresario Juan Abelló) desde 1995. En su haber está haber dirigido la venta de la operadora a la inglesa Vodafone en 2001.

A lo largo de este primer cuarto de siglo, el estilo Galán no ha pasado desapercibido en el ecosistema de la España corporativa y, más concretamente, en un sector estratégico como la energía. Fuera y dentro de la empresa, ha marcado territorio y tendencia. De ser definido como un visionario a considerarse su modelo de gestión como el más cercano a un monarca absoluto; temido y admirado al mismo tiempo.

Fruto de la fusión de Iberduero e Hidroeléctrica Española en 1992, convirtió una aburrida y previsible compañía energética en un gigante multinacional con presencia activa en dos de los mercados más competitivos del mundo, como son Estados Unidos y el Reino Unido; apostó por las energías renovables -el color verde como bandera- desde el principio, cuando eran pocos quienes aún creían en ellas; y, con el mismo afán, fue pionero en la ayuda a la promoción del deporte femenino en España.

En el traspaso de siglo, Iberdrola valía unos 12.400 millones de euros en bolsa. Hoy, su capitalización se mueve alrededor ya de los 110.000 millones, habiendo consolidado su posición como la segunda empresa más valorada del Ibex 35 por detrás de Inditex, cuyo valor roza los 150.000 millones.

La creación de valor en Iberdrola es indiscutible. Si el 26 de abril de 2006 usted hubiera comprado 160 acciones de la compañía (997 euros), hoy esos títulos valdrían 2.576 euros, el 158% más (el IPC ha subido el 46% en ese mismo periodo). Si hubiese reinvertido los 1.130 euros en dividendos generados por estas 160 acciones desde esa fecha, la revalorización habría sido del 469%, con un valor actualmente de 5.678 euros.

Galán ha sabido encontrar dos accionistas de referencia internacionales en este periodo. Qatar Investment Authority controla el 8,5%, y el Norges Bank, primer fondo soberano del mundo, otro 3,35%. Con el fondo noruego ha invertido en el desarrollo de proyectos de energía renovable en la península Ibérica por valor de unos 2.000 millones. Además, Iberdrola cuenta con las grandes gestoras mundiales en su accionariado, siendo BlackRock la primera, con alrededor del 5% del capital en sus manos.

En el consejo de administración de Iberdrola se sientan perfiles muy diversos. La sede de la compañía se mantiene en Bilbao y el peso de los orígenes vascos siguen presentes a través de Íñigo Víctor de Oriol Ibarra, que representa a las familias históricas que controlaban la energética; Xabier Sagredo, presidente del patronato de la BBK, y Sara de la Rica Goiricelaya, directora de la Fundación Iseak.

El flanco político y diplomático está cubierto. Isabel García Tejerina y Ángel Acebes fueron miembros, respectivamente, del Gobierno de Mariano Rajoy y de José María Aznar. Junto a ellos, quien fuera embajador estadounidense en la Unión Europea y financiero Anthony Gardner y la ex alta representante del Reino Unido en Sudáfrica Nicola Mary Brewer. La financiera brasileña Regina Helena Jorge Nunes agrega otro de los países fundamentales del negocio extranjero de Iberdrola.

En plena batalla de la Casa Blanca contra las renovables, la energética sigue apostando por invertir en Norteamérica

Empresarios, industriales y académicos cierran la mesa del consejo como independientes. Ana Colonques es miembro de una de las ramas familiares que controlan la empresa castellonense Porcelanosa; Juan Manuel González Serna, fundador y presidente del grupo de galletas Siro; el industrial naviero Manuel Moreu, presidente de Seaplace, y la jurista y académica María Ángeles Alcalá.

En junio de este año asumió su posición como consejero ejecutivo Pedro Azagra, nuevo consejero delegado de Iberdrola en sustitución de Armando Martínez. Azagra había sido primer ejecutivo de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola. Desde ‘activos’, en pleno huracán Trump, cuya presidencia no es favorable a las renovables, hemos querido observar atentamente la apuesta más arriesgada y decisiva de Ignacio Galán con el reportaje elaborado por David Page. La bandera verde de Iberdrola quiere seguir conquistando ese país.