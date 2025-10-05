Preocupación en el sector ganadero ante el primer caso de dermatosis: "Ha faltado previsión"

La detección del primer caso de España Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Castelló d'Empúries ha generado cierta inquietud y preocupación entre los ganaderos, especialmente en las comarcas gerundenses. Representantes del sector critican la falta de previsión por parte del Govern y alertan de las graves consecuencias económicas y sanitarias que puede tener esta enfermedad altamente contagiosa.

El primer aviso sobre el foco llegó este viernes por la tarde en forma de rumores, según ha explicado Jordi Ginabreda, portavoz de Revolta Pagesa: “La información se esparció por el sector sobre las seis de la tarde, pero no tuvimos ninguna comunicación oficial hasta pasadas las ocho de la tarde”. En consecuencia, el Departamento de Agricultura convocó una reunión de urgencia con los representantes ganaderos. Sin embargo, según Ginabreda, el encuentro "no fue productivo" y evidenció la falta de protocolos claros: "No había criterios establecidos ni sabían transmitir cómo debía actuar", ha afirmado.

Ginabreda ha señalado que el sector se encuentra inmerso en una "situación de nerviosismo generalizado" y ha criticado la falta de información oficial: "En los grupos de WhatsApp hay mucha confusión, preguntas que se convierten en afirmaciones y rumores que corren por falta de información clara". También ha lamentado que la enfermedad llevaba tiempo presente en Italia y Francia. "Teníamos que estar preparados para afrontar el problema cuando llegara a Catalunya y no ha sido así".

Por su parte, Raquel Serrat, coordinadora nacional de Unió de Pagesos, el sindicato mayoritario del sector, ha sido contundente: "Ha faltado prevención y ahora pagamos las consecuencias". Serrat ha recordado que el sindicato ya había pedido en junio una campaña de vacunación preventiva en las comarcas fronterizas con Francia, donde ya existían focos activos de la enfermedad. "Se nos dijo que había que esperar, y ahora nos encontramos con sacrificios masivos y restricciones de movilidad en un radio de 50 km", ha lamentado.

Serrat también ha puesto el foco en el impacto económico que puede tener esta crisis sanitaria: "Muchos rebaños del Ripollès bajan a pastar en el Empordà en invierno. Si no pueden hacerlo, ¿quién compensará ese sobrecoste?", se ha preguntado. Por eso, el sindicato exige un plan de vacunación, controles fronterizos reforzados y un sistema de indemnizaciones que cubra no sólo el sacrificio de los animales, sino también los daños indirectos.

Desde una visión más técnica, Àngela Casanovas, directora de la Asociación Catalana de Criadores de Vacumo de Carne (Asoprovac) de Catalunya, ha afirmado que el sector era consciente del riesgo y que llevaban semanas efectuando analíticas y PCRs, todas hasta ahora con resultados negativos. También ha remarcado que el Departamento seguía los protocolos europeos vigentes, y que no había margen legal para restringir movimientos de ganado desde fuera de las zonas restringidas de Francia: "El comercio con Francia es muy fluido y no se pueden prohibir los movimientos si no hay una justificación legal".

Casanovas ha señalado la importancia de reforzar la desinfección, tanto en las granjas como en los transportes de ganado, y ha destacado que la enfermedad tiene un comportamiento "curioso y difícil de trazar", ya que se transmite por vectores como mosquitos o moscas y no siempre se puede identificar el punto de origen del contagio.

En cuanto a las consecuencias económicas, Casanovas ha recordado que al tratarse de una enfermedad de categoría A según la normativa comunitaria, las compensaciones pueden llegar al precio de mercado de los animales. "Esto es clave, porque los precios actuales son muy altos y compensar con tablas antiguas sería una ruina para el ganadero", ha advertido. Sin embargo, confirmó que, debido al foco, España perdió temporalmente el acceso a la exportación de ganado vivo fuera de la Unión Europea, lo que puede tener un impacto importante en el sector.

A pesar de las críticas y la preocupación, desde Asoprovac confían en que el foco se pueda contener pronto: "Esperamos que dentro de unos días podamos hablar de un foco extinguido. Los protocolos se están aplicando y confiamos en que funcionen", ha concluido Casanovas.