Mireia Barba: “Promovemos una relación más consciente y justa con la alimentación”

La transformación de la estrategia de muchas compañías, que integran en sus operaciones prácticas respetuosas con el medioambiente, impulsa la sociedad hacia un modelo económico más sostenible. En este escenario, BBVA busca acompañar y ofrecer apoyo especializado en financiación y acompañamiento al tejido empresarial catalán. Un ejemplo de este compromiso es la tercera edición del Premio BBVA a la Sostenibilidad Empresarial. Y Es Im-perfect es uno de los finalistas.

-¿A qué se dedican?

-Es Im-perfect es la empresa de inserción laboral y de transformación alimentaria de la Fundación Espigoladors. En nuestro centro de producción elaboramos conservas a partir de frutas y verduras de proximidad descartadas del circuito comercial. Este espacio funciona también como centro de inserción sociolaboral para personas en situación de vulnerabilidad, que reciben acompañamiento y formación en competencias técnicas y sociolaborales.

-¿En qué momento decidieron convertir la lucha contra el desperdicio alimentario en un proyecto empresarial?

-Es Im-perfect forma parte del modelo global de la Fundació Espigoladors, centrado en la prevención y reducción de las pérdidas alimentarias y en garantizar el acceso a una alimentación saludable. Con los años vimos que podíamos dar un paso más allá en esta lucha creando un proyecto empresarial capaz de transformar alimentos descartados en productos con valor añadido y, al mismo tiempo, generar empleo digno para personas en situación de vulnerabilidad.

Mireia Barba, Administradora de Es Im-perfect. / cedida

-¿Qué alimentos rescatan?

-Principalmente frutas y hortalizas que no cumplen con los estándares estéticos del mercado: frutas y verduras con manchas, torcidas, muy maduras, demasiado grandes o pequeñas o con colores diferentes que, pese a ser aptas para el consumo, quedan fuera del circuito comercial. También influyen factores como la sobreproducción, la baja demanda o los costes de recolección.

-¿Qué productos tienen?

-Conservas vegetales (patés, mermeladas, cremas, sofrito de tomate, salsa brava, compotas), 100% naturales, sin gluten, sin lactosa y sin alérgenos.

-¿Qué relación tienen con los agricultores?

-Contamos con una red de agricultores consolidada gracias a la Fundació Espigoladors. Además, garantizamos la transparencia del proceso al consensuar precios justos para los excedentes que adquirimos, asegurando que los agricultores obtengan un beneficio por frutas y verduras que, de otro modo, no tendrían salida en el mercado convencional.

-¿Cuánta comida han logrado salvar hasta ahora y qué impacto ambiental ha tenido?

-Desde el 2019 hemos recuperado y transformado 735 toneladas de frutas y verduras, produciendo más de 1,4 millones de conservas. Con ellas evitamos 1.107 toneladas de CO₂, ahorramos más de 5.019 millones de litros de agua y evitamos el desperdicio de 5,1 hectáreas de suelo equivalente.

-¿Qué papel juega la educación del consumidor en su proyecto?

-La sensibilización es una de nuestras líneas estratégicas. No nos limitamos a recuperar alimentos: Trabajamos también en educación, en talleres para escuelas, empresas y familias y en campañas de concienciación. Nuestro centro de producción es, además, una herramienta pedagógica: lo visitan cada año centenares de personas que conocen de primera mano la problemática de las PDA (pérdidas y desperdicio de alimentos) y el modelo de aprovechamiento. Buscamos generar un cambio cultural que rompa con los prejuicios estéticos y promueva una relación más consciente y justa con la alimentación.

-¿Qué representa para la empresa el ser finalista de estos premios?

-Ser finalistas del Premio BBVA a la Sostenibilidad Empresarial es un altavoz. Nos da visibilidad para demostrar que la economía circular no es un discurso, es acción real y que la sostenibilidad (ambiental y social) y el negocio pueden ir de la mano.