Iberdrola firma un nuevo préstamo verde con el BEI en Grecia por 25,9 millones

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado una financiación verde por valor de 25,9 millones de euros con el Iberdrola para apoyar el desarrollo del parque eólico de Gatza, situado en el centro de Grecia y con una potencia de 22,5 megavatios MW.

Una vez que este proyecto esté operativo, Iberdrola tendrá una potencia instalada total de 443,5 MW en Grecia (y 20 MW en Chipre) y consolidará, así, su posición como uno de los principales actores en energía eólica en el país.

Con este préstamo, la eléctrica más grande de Europa por valor en Bolsa, con una capitalización bursátil cercana a los 110.000 millones de euros, ha superado ya los 1.400 millones de euros de financiación verde en el último año con el banco que preside la que fuera vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno español, Nadia Calviño. De esta manera, el banco con sede en Luxemburgo se consolida como principal institución financiera por préstamos a Iberdrola.

Desde septiembre de 2024, la compañía que preside Ignacio Sánchez-Galán ha firmado créditos para el desarrollo de redes inteligentes en España por 750 millones de euros y en Brasil, a través su filial Neoenergía, por importe de 300 millones de euros. Para el impulso de las renovables ha acordado la financiación de 100 millones de euros en Italia y 25,9 en Grecia. Ha recibido una línea de financiación de 108 millones de euros para el almacenamiento y un préstamo 120 millones de euros para innovación en España.