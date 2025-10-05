El experto en inversiones Andrés González avisa: "No hay ninguna forma de que un coche sea rentable"

Comprar un coche es una de las decisiones financieras más comunes. Para muchos es una necesidad, para otros puede que se trate de un capricho. Lo cierto es que no deja de ser un gasto más que, además, va perdiendo valor con el tiempo. Es por ello que comprarse un coche (y saber cuál y qué método elegir para ello) es una decisión que hay que tener bien pensada.

La compra de un vehículo es "una de las decisiones financieras más mal tomadas", dice Andrés González, economista experto en inversiones con 369 mil seguidores en Instagram. El problema está en la financiación, que permite comprar vehículos a plazos. "La realidad: estás pagando un coche que no puedes pagar", asegura González.

Buscar la mayor utilidad

Aunque sea un gasto, el coche es imprescindible para muchos. La recomendación del experto es buscar la mayor utilidad posible. "Sabiendo que te va a minar las finanzas personales y la futura inversión, compra algo que te puedas permitir, a poder ser lo más barato posible", aconseja. "Que te pueda dar un gran uso, que gaste poco, que el seguro sea barato, que puedas pagarlo a tocateja y olvidarte", añade.

Al final, cuenta González, "no hay ninguna forma de que un coche sea rentable", pues a excepción de unos pocos que se puedan revalorizar, la mayoría se acaban depreciando ("en 3 años, habrá perdido el 46% de su valor"). Por ello el economista insiste en buscar el mayor uso posible por el menor dinero posible.

La regla del 20/36/8

La regla favorita de González para saber si nos podemos permitir un coche es que lo puedas pagar al contado. Si no, propone la regla del 20/36/8, que consiste en dar un 20% de entrada y una financiación menor a 36 meses. El 8% restante se refiere a que no se recomienda gastar más del 8% de tu salario anual en el coche y sus gastos", incluida la letra, la gasolina y el seguro, entre otros.

Así, ejemplifica, "si ganas 50.000 euros al año, el presupuesto del coche sería de un máximo de 330 euros al mes".

González subraya el hecho de que, aunque a veces se confunde, la compra de un coche no es ninguna inversión. "No tiene nada que ver", resuelve. Hay gente que sueña con grandes coches, ante lo que el experto recomienda: "Primero compra activos, luego ya si eso... caprichos".