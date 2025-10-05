El bitcoin bate su récord histórico superando los 125.000 dólares

El bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico de cotización alcanzando un valor de 125.689 dólares por unidad, que equivalen a 107.037 euros. De este modo la criptomoneda ha superado la barrera psicológica de los 125.000 dólares y ha superado su último techo, que databa del pasado mes de agosto.

Este nuevo hito del bitcoin, que se ha producido en los mercados asiáticos, llega en un momento en que continúa la parálisis presupuestaria en Estados Unidos y ante la expectativa de las conversaciones entre Israel y Hamás para poner fin a la invasión de Palestina.

Las criptomonedas, de las que el bitcoin es el principal exponente, han vivido una escalada de precio desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho público su apoyo a estos activos financieros. Trump, que en su primer mandato alertó contra las 'cripto', ha cambiado su posicionamiento respecto a ellas a raíz de los negocios de familiares cercanos. De hecho, su hijo Barron Trump, de 19 años, superaba esta semana el patrimonio de su madre, Melania Trump, con 150 millones de dólares de patrimonio.

De hecho, el pasado mes de marzo el mandatario norteamericano firmó la orden para establecer una "reserva estratégica" pública de criptomonedas que incluía también al bitcoin, que por entonces rondaba los 90.000 dólares de valor. A raíz de eso, en a penas medio año el precio del bitcoin ha subido un 38%, en una tendencia que han vivido también otras criptomonedas.

Advertencias regulatorias

Reguladores de todo el mundo, incluyendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores española, han lanzado advertencias públicas sobre el riesgo de invertir en estos activos, muy volátiles y objeto de especulación.

Conviene recordar que la primera transacción de la historia del bitcoin tuvo lugar el 22 de mayo de 2010, cuando el programador de bitcoin Laszlo Hanyecz ofreció 10.000 bitcoins a quien le hiciera llegar dos pizzas grandes para él y para sus hijos valoradas en 40 dólares. Un usuario llamado Jeremy Strudivant aceptó la oferta y cumplió con el encargo. Así, a día de hoy puede afirmarse que esas dos pizzas fueron adquiridas con activos que hoy valen 1.070 millones de euros. La fecha del 22 de mayo ha quedado establecida entre la comunidad 'cripto' como 'El día de la pizza'.