Smara Conde, la psicóloga que cree en la ilusión como gasolina para ir a trabajar

Se define como «mujer, madre, esposa, nieta, hermana, hija, amiga, compañera y, en definitiva, una persona». Al margen de todo esto, Smara Conde es la directora de Recursos Humanos de Aegon Seguros, un puesto que lleva desempeñando durante ocho años, diez en la empresa. Estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, una formación que considera «importante, pero no imprescindible» para gestionar personas. «Lo importante es que te gusten las personas, saber escuchar, y estar abierta a todas las opiniones», detalla.

Sin embargo, Conde no estudió Psicología para dedicarse a los recursos humanos. De hecho, al empezar a trabajar en este campo se dio cuenta de que su formación era de carácter más clínico. «Uno de los retos a los que me enfrenté fue hacer el Máster de Dirección y Gestión de Personas mientras trabajaba, para poder enfrentarme con mayor conocimiento a mi trabajo», admite.

Antes de entrar en Aegon, trabajó en la empresa de cruceros Pullmantur, un año en Madrid y otro desde Panamá, viajando por toda Sudamérica. Su tarea era, desde el punto de vista de gestión de personas, supervisar el traslado de la sede de la compañía de Madrid a Panamá. Respecto a las diferencias culturales entre América y Europa, sobre todo a la hora de gestionar personas, lo tiene claro: «Hay ciertas diferencias en temas laborales. La nómina, por ejemplo, se paga cada 15 días. Pero las personas siguen siendo personas en todos los sitios. Para mí, lo más importante es conocer a cada una de las personas que te encuentras en tu camino».

Tras dos años en Panamá, regresó a Madrid para emprender un nuevo camino en Aegon Seguros. Sus años de trabajo le han valido el reconocimiento de ser una de las 100 mejores directoras de Recursos Humanos según la revista Forbes. Sobre este galardón, advierte de que no es solo para ella, sino para todos los empleados de la empresa. «Yo no hago mi labor sola. En Aegon queremos ser la mejor compañía para trabajar. Queremos que las personas, cuando se levanten para venir a la oficina, vengan contentas, pensando que están en un lugar donde pueden desarrollarse profesionalmente, y también a nivel personal», explica.

El caso Nestlé y los códigos de conducta A principios de septiembre, el CEO de Nestlé, Laurent Freixe, fue destituido por mantener una relación sentimental con una subordinada, además de favorecerla con sus decisiones. La compañía justificó su decisión esgrimiendo que Freixe había incumplido el código de conducta. Smara Conde, desde un punto de vista profesional, considera en relación a este caso que las políticas de conducta han de estar «perfectamente claras, perfectamente comunicadas y recomunicadas, en caso de que haya algún tipo de cambio». En Aegon, como pone de manifiesto, cuentan con un código de conducta que se actualiza una vez al año. Se pide a los empleados que confirmen que lo han leído. Además, cuentan con un canal de denuncias donde pueden investigarse estos conflictos.

Tres pilares y cinco rasgos

Precisamente, el objetivo de Aegon de convertirse en una de las mejores empresas para trabajar no ha caído en saco roto. Forbes la incluyó, por tercer año consecutivo, en su selecta lista, que encabeza la consultora Deloitte. Conde mantiene que este reconocimiento se basa en tres pilares fundamentales de la cultura «aegonita»: «Las personas, y la forma de cuidarlas; la comunicación, que debe ser constante y coherente, y el liderazgo, no solo del equipo directivo, sino que cada uno sea líder en sí mismo, para servir a los demás».

Además, aclara que Aegon busca cinco rasgos fundamentales, que definen la cultura corporativa, en sus nuevas incorporaciones: ser empático, y tratar a cualquier persona como si fuera de tu familia; el trabajo en equipo, más importante que el de las individualidades; la innovación, "pensar de manera diferente, y si un día te equivocas que no tenga consecuencias"; la exigencia, sobre todo a uno mismo, pero también a tus superiores; y por último, el sentido de propiedad, en sus palabras «tratar a la compañía como si fuera algo propio».

Fidelizar más que retener

Uno de los mayores retos para los responsables de Relaciones Humanas no es solo atraer talento, sino fidelizarlo. Conde lo define con esta palabra, desechando el término retener, que para ella tiene una connotación que va contra la voluntad. «Nuestra cultura está basada en tener conversaciones de manera recurrente, no solo un par de veces al año, sobre todo desde la pandemia, y preguntar a la gente cómo está o qué necesita». Para ella, la relación laboral se basa en comprobar las necesidades del trabajador y de la empresa. «En el momento en que no hagan match, ya no funcionará», sentencia.

En cuanto al teletrabajo, otro de los factores que aceleró la pandemia, defiende mantener un modelo híbrido. «Queremos que el hecho de venir a la oficina tenga un propósito, un sentido. En Aegon los trabajadores vienen al menos dos días a la oficina, uno con su equipo jerárquico y otro con el equipo al que le das servicio o con el que colaboras, algo más transversal. Yo no creo al 100% en el teletrabajo, pero tampoco que haya que venir cada día a la oficina, de 9 a 6, para que te vea tu jefe. Por eso apostamos por el modelo híbrido», subraya.

Los procesos de selección son parte fundamental en el trabajo de Recursos Humanos... y en ocasiones un calvario para los candidatos. Conde se enorgullece de que en su aseguradora cuidan mucho la experiencia del potencial empleado. «En nuestro caso, siempre damos feedback, hayas sido contratado o no. Una vez al mes, desayuno con las nuevas incorporaciones, y uno de los feedbacks que me dan es la calidad del proceso de selección en comparación con otras compañías», apostilla