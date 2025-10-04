La opa del BBVA al Sabadell monopoliza el 'civet' de Fonteta

Ha habido saludo, breve charla y cordialidad entre presidentes. Josep Oliu y Carlos Torres, máximos responsables del Banc Sabadell y BBVA, han sido los protagonistas destacados del 'Civet' de Fonteta que ha llegado este sábado a su 12ª edición.

El encuentro, que ha reunido a casi medio millar de invitados en la casa del empresario Luis Conde, se ha celebrado con todas las miradas puestas en la opa del BBVA sobre el Sabadell, que se resolverá en los próximos días. Asistentes al acto confirmaban que Oliu y Torres exhibían idéntico optimismo –el primero asegurando que hay dudas de que el BBVA alcance el 30% de aceptación; el segundo afirmando que superará ampliamente el 50%– ante una operación que será posiblemente el acontecimiento económico más destacado del año en clave catalana.

Tal vez por eso, los movimientos de Oliu y Torres han sido escrutados con lupa por los asistentes. El presidente del Banc Sabadell ha compartido mantel con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tampoco ha pasado desapercibido que Torres ha desplegado una febril actividad y ha hablado con decenas de asistentes; de hecho, el presidente del BBVA se ha quedado en la masía de Conde hasta más tarde que Oliu.

El tradicional encuentro reúne a representantes de la vida política, económica y social, tanto de Catalunya como de Madrid. En esta 12ª edición, el discurso de Conde, fundador de la firma de cazatalentos Seeliger & Conde, ha servido para pedir diálogo a los partidos políticos y acuerdos en los grandes temas de país. Distintos asistentes han explicado que el veterano empresario ha puesto como ejemplo para los políticos el mundo de la empresa y ha citado el reciente acuerdo de colaboración entre Nvidia e Intel.

Conde, que ha vuelto este año a la presidencia de la empresa que había vendido a la multinacional neoyorquina Kingsley Gate, también ha destacado el buen ambiente político que se respira en Catalunya bajo la presidencia del socialista Salvador Illa.

Entre los que escucharon sus palabras estaban el mismo president de la Generalitat o Jorge Azcón, su homólogo en Aragón, ambos enfrentados en los últimos tiempos por las obras de Sixena. También han asistido al 'civet' (guiso de jabalí) el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, o el de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. A la comida, punto de reunión del 'establishment' catalán, no ha faltado el presidente del Parlament, Josep Rull, ni los consellers de Economía i Empresa, Alícia Romero y Miquel Sàmper.

La representación empresarial ha sido nutrida y ha contado con directivos y empresarios como Maurici Lucena (Aena), Juan María Nin (Morabanc), Juan Manuel Cendoya (Banco Santander), Javier Faus (Meridia Capital), José Lara (Planeta), Luis Sans (Santa Eulalia), Salvador Garcia (recientemente fichado de Telefónica a Indra) Carles Sumarroca (Comsa), Josep Lluís Sanfeliu (Asabys), Julio Gómez Pomar (Eco Rail), Elena Massot (Vertix), Eduard Mendiluce (Anticipa), Esteve Rabat (Rabat), Anna Gener (Savills), Ángel Ron (último presidente del desaparecido Banco Popular) o Joan Gaspart (último presidente de la desaparecida HUSA).

Al acto, donde no han faltado elementos clásicos de la liturgia del 'civet' como son la bendición de la mesa a cargo de la esposa de Conde, con algunos de sus nietos haciendo de camareros, y los habanos tras la comida, también han asistido representantes de las organizaciones empresariales catalanas, como Pau Relat (Fira) Oriol Guixà (Femcat), Teresa Garcia-Milà (Cercle d'Economia) o Enrique Lacalle (Círculo Ecuestre).