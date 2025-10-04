Luis Prieto (MadBlue): "La Agenda 2030 es un pin político en la solapa, ha fracasado"

Un viaje casual a Silicon Valley, sin más plan que una estancia de seis meses, fue la chispa que encendió una de las iniciativas de sostenibilidad e innovación más importantes de España. Luis Prieto (Madrid, 1977), fundador y CEO de MadBlue, no siguió una hoja de ruta; se dejó impregnar por el ecosistema de California donde "la innovación es una mentalidad, no solo tecnología". De esa experiencia extrajo una lección fundamental que hoy define a MadBlue: la sostenibilidad, para ser real, debe ser rentable.

Un negocio que no es rentable no sobrevive

Lejos de discursos idealistas, la filosofía de Prieto es radicalmente pragmática. Su enfoque para un negocio responsable es claro: "un negocio que no es rentable no sobrevive y no puede convivir en el capitalismo tradicional". Para él, la sostenibilidad no es una opción filantrópica, sino una evolución del modelo de negocio. Se trata de crear rentabilidad teniendo en cuenta el entorno, buscando soluciones viables dentro del sistema, no fuera de él.

Este pragmatismo se extiende a su visión de las grandes agendas globales. Prieto es contundente y crítico con la Agenda 2030, a la que califica de "obsoleta" y "un pin político en la solapa". Considera que ha fracasado en gran medida, demostrando una postura que se aleja de los consensos para centrarse en el impacto real y medible.

De Silicon Valley a Madrid

La experiencia californiana le enseñó el valor de arriesgar y colaborar. Sin embargo, Prieto tiene claro que "California ya está lejos". Ahora, su foco es Madrid, una ciudad que describe como "extraordinaria para crear, crecer e invertir". El mayor logro de MadBlue ha sido demostrar que en España existe un ecosistema potente, capaz de liderar la transición hacia una economía más responsable. En apenas cinco años, han tejido una red que conecta startups, grandes corporaciones, inversores y ciudadanía.

California ya está lejos

La desconfianza digital como motor de cambio

Su pasado en el campo de la ciberseguridad le ha dejado una conclusión sombría pero realista: "nos espían constantemente, no hay privacidad". Esta conciencia impregna su visión sobre la gestión masiva de datos. Para Prieto, la confianza es "el activo más valioso en la era digital" y subraya que "la privacidad no puede ser la moneda de cambio del progreso tecnológico".

La privacidad no puede ser la moneda de cambio

La visión en acción: MadBlue Summit 2025

Esta filosofía se materializa de forma contundente el próximo 8 de octubre en Madrid. El MadBlue Summit reunirá a voces influyentes de corporaciones como Google, Mediaset, LG, Nestlé y L'Oreal, junto a actores clave como el Banco Europeo de Inversiones.

Pero la conversación no se queda en la teoría. En paralelo, MadBlue Garage funcionará como el motor de la iniciativa. El éxito de este modelo es tangible: ha impulsado a 135 startups, generando rondas de financiación que superan los 145 millones de euros.

El broche final lo pondrá un festival de música, gastronomía y deporte los días 10 y 11 de octubre, abriendo la experiencia a toda la ciudadanía. MadBlue no es solo una cumbre; es el resultado de una visión que entiende que el futuro o es sostenible y rentable, o simplemente no será.