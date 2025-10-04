El debate sobre la gestión de los nuevos retos llega a Sant Benet de Bages

Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages acogerá el próximo miércoles, 8 de octubre, la segunda edición del Foro Empresarial de la Catalunya Central, que organizan EL PERIÓDICO, Regió7, ‘activos’ y Prensa Ibérica. Este año, el encuentro, que reunirá a expertos, empresarios y representantes de la administración local del territorio, servirá para debatir sobre la gestión de los nuevos retos en un momento económico de especial singularidad, por las dificultades que comporta un entorno global cambiante y tensionado por la actualidad geopolítica. El foro cuenta con el patrocinio de CaixaBank, el Ayuntamiento de Manresa, el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, Volvo Motorcat Premium y Lik & Co-Grupo Basols, y la colaboración de Món Sant Benet.

La jornada, que presentará y dirigirá Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, dará la bienvenida a los asistentes a partir de las 10.30 en la sala La Fàbrica del complejo de San Benet. La jornada propiamente dicha se iniciará poco después, a las once de la mañana, con un saludo de Josep Lluís Micó, director de Regió7.

Producción e innovación

El primero de los contenidos de la cita se abordará justo después de la intervención de Micó, en el marco del diálogo 'De producir a distribuir', que protagonizarán Saballs y Ramon Alsina, CEO de Corporació Alimentària Guissona. Alsina, miembro de la familia fundadora de la corporación alimentaria, fue director general de la Caixa Rural de Guissona y actualmente es el consejero delegado ejecutivo del grupo. bonÀrea Agrupa es una empresa agroalimentaria líder basada en un modelo de integración vertical completa sin intermediarios. Desde su fundación en 1959, ha ido incorporando a su estructura productiva, empresarial y comercial todos los elementos para cerrar el ciclo de los alimentos: realiza y controla toda la alimentación, cría y engorde de los animales, la elaboración de productos y la logística, así como la comercialización directa. Del grupo depende también CaixaGuissona, fundada en 1963, que cuenta con 70 trabajadores, más de 95.000 clientes y 5 oficinas, la última de las cuales se acaba de abrir a Manresa.

La jornada continuará con la mesa redonda Innovar para crecer más y mejor, que moderará la periodista de Regió7 Queralt Casals. Intervendrán Pep Vila, fundador y director general de Bages Promotor; Laia Puig, directora adjunta de Oller del Mas; Josep Maria Herms, CEO de Playmedia Group y presidente del Bàsquet Manresa, y Xavier Martín Mora, director de la oficina Store Pymes CaixaBank de Manresa.

Vila, que fue subcampeón del mundo y campeón de España de enduro, además de haber participado en varias ocasiones en el Dakar, fundó en 1988, junto con Rosa Ars, la empresa Promotor, dedicada a organizar y al apoyo logístico de acontecimientos en todo el mundo vinculados principalmente al mundo del motor, que hoy cuenta con una plantilla de un centenar de trabajadores y unos 200 colaboradores. Además, desde 1995 gestiona la finca Les Comes de Súria, donde se ofrecen una gran diversidad de servicios de ocio.

Puig, por su parte, se formó en enfermería y, más tarde, en comunicación audiovisual. En 2010 inició su trayectoria en el sector hotelero. Exdirectora comercial de Món Sant Benet, desde el 2015 es directora adjunta de Oller del Mas, un complejo enoturístico que reúne cultura, gastronomía y vitivinicultura, además de ocio y deporte.

Herms, presidente del Bàsquet Manresa desde finales del 2023, es fundador y CEO de Playmedia Group, un conjunto de dos compañías dedicadas al mundo del ocio, la cultura y el diseño y la producción de espacios. Además, es miembro del consejo consultor de Georges Méliès Institute de Orly-Paris.

En cuanto a Martín Mora, es el responsable del store manresana de CaixaBank que da orientación asesoramiento personalizado a empresas, microempresas, comercios, autónomos y emprendedores del territorio.

Liderar y compartir

El siguiente diálogo de la jornada, 'Liderazgo en tiempos más complejos', reunirá a Micó y Natàlia Mas Guix, exconsellera de Economia de la Generalitat de Catalunya y miembro del consejo de administración de La Fragua YourCoppersolutions. Con un amplio currículum académico, Mas trabajó en el Banco Central Europeo y en el Banco Sabadell antes de ocupar varios cargos de responsabilidad en el Govern.

El último acto del foro será una conversación entre los alcaldes de Manresa, Marc Aloy, y de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, que moderará el director de Regió7. La conversación ha sido bautizada con el muy oportuno lema 'Cómo trabajar juntos'.

El encuentro está previsto que concluya hacia la una del mediodía con la intervención de un representante del Govern. Un cóctel pondrá punto y final a una cita que en su primera edición reunió cerca de un centenar de representantes de empresas e instituciones del Bages y la Catalunya Central para radiografiar el estado de salud y las perspectivas de futuro de la economía local bajo el título 'En busca del nuevo liderazgo'.