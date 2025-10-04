Quién es quién en el consejo y el equipo directivo de Puig

Un mínimo de seis altos cargos de Puig han vendido a la familia fundadora y dueña mayoritaria de este grupo de perfumes, maquillaje y cosmética un paquete de acciones por valor de 88 millones de euros, en total. La operación se ha dirigido solo a aquellos ejecutivos a los que hicieron un préstamo antes de la salida a bolsa para que adquirieran títulos en condiciones más favorecedoras (era parte de un plan de incentivos), y, según ha publicado EL PERIÓDICO, la CNMV está analizando la operación por si genera discriminación frente a otros ejecutivos.

¿Quiénes son estos altos directivos de Puig? ¿Cuáles participaron, que se sepa, en este plan de incentivos? ¿Están todos involucrados en la operación?

De los 11 profesionales que forman parte del núcleo duro de Puig, por ser miembros del comité ejecutivo, de "la alta dirección” o ambos, son 6 los que, seguro, han participado de este préstamo, porque así consta en la CNMV.

Los tres que, además, forman parte del comité ejecutivo, son:

Jose Manuel Albesa Muniesa Es un hombre de la máxima confianza de Marc Puig, actual presidente y consejero delegado del grupo. Tanto que ha sido el elegido para estrenar un cargo nuevo en la compañía: el de adjunto al consejero delegado. Albesa lleva en la empresa desde 1998 y ha sido director de marca del amplio universo de fragancias de Puig; presidente de marcas, mercados y operaciones; y presidente de Belleza y Moda, cargo que compagina con el del adjunto al consejero delegado. Ha vendido 2 millones de acciones a Exea, lo que equivale a casi 35 millones de euros.

Joan Albiol Ramis Es el director financiero de la compañía. Se unió a ella en 1994 como director de la corporación Puig (la matriz de la compañía) y ha ido ocupando roles parecidos desde entonces. Primero, director general de ciertas filiales españolas; luego, presidente de la división de marcas de belleza y director de operaciones; y, por último, director financiero desde 2009. Estuvo casado con la empresaria Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners y persona más rica de Catalunya, según Forbes. Es parte, también, del comité ejecutivo de Puig. Ha vendido 801.691 de acciones a Exea, lo que equivale a 13,5 millones de euros.

Javier Bach Kutschruetter Es el presidente de mercados globales y director de operaciones. Él también lleva en Puig desde 1995, donde ha desempeñado un papel clave (dicho por la propia empresa) en el desarrollo de la red global de filiales, oficinas regionales y equipos de ‘travel retail’. Es máximo responsable de las operaciones desde 2009, y también miembro del comité ejecutivo. Ha vendido 684.259 acciones a Exea, lo que equivale a 11,5 millones de euros.

También recibieron este incentivo y han vendido las acciones que compraron con él, otros tres miembros de la “alta dirección”, que no miembros del comité ejecutivo. Se trata de:

Josep Vivas Carmen Es el director de sostenibilidad de la compañía y, en función de lo poco que se puede rastrear en internet sobre él, está muy vinculado con la innovación. Consta, por ejemplo, una patente en Estados Unidos relacionada con el diseño de envases de perfumes. Ha vendido 22.926 acciones a Exea, lo que equivale a unos 380.000 euros aproximadamente.

François Xavier Billaud Es el auditor general de Puig. De acuerdo con su perfil de LinkedIn se incorporó a la compañía en 1992, y ha ocupado cargos de gran responsabilidad en distintos mercados (incluida la dirección general de las oficinas regionales de Barcelona, entre 2005 y 2008) o la dirección general de Francia, luego. Lleva algo más de 7 años en su cargo actual, posición que desempeña a caballo entre París y Barcelona. Ha vendido 26.348 acciones a Exea, lo que equivale a unos 445.000 euros.

Francisco Blanco García Es el secretario (no miembro) de la comisión de auditoría y cumplimiento. Este alto cargo no figura ni en el comité ejecutivo ni entre los miembros de la alta dirección, pero sí está vinculado a una de las tres comisiones vinculadas al consejo de administración. Además, ha sido hasta hace poco su director jurídico, esto explicaría su estrecha relación con la familia y que formase parte de este paquete de incentivos. Ha vendido 34.939 acciones a Exea, lo que equivale a casi 590.000 euros.

Entre todos, suman 3,5 millones de acciones aproximadamente, lo que indica que hay otros directivos incluidos en aquel préstamo y que ahora habrían vendido sus acciones, porque Exea ha informado de la compra de 5 millones de estos títulos. La CNMV solo obliga a informar a determinados perfiles que estén en posición privilegiada en la empresa, por la información que manejan, por ejemplo.

El resto de miembros que forman parte del comité ejecutivo o de dirección de Puig son:

MARINE DE BOUCAUD, directora de RRHH

EUGENIA DE LA TORRIENTE, directora de comunicación

DEMETRA PINSENT, consejera delegada de Charlotte Tilbury

MARC TOULEMONDE, presidente de dermatología

MARC PUIG, presidente y consejero delegado de Puig, y único miembro de la familia implicado en la gestión del grupo. Es por su condición de familiar que quedó fuera de este plan de incentivos.

El consejo de administración lo componen:

MARC PUIG, presidente y consejero delegado

MANUEL PUIG, vicepresidente y consejero dominical

JOSEP OLIU, presidente del Banc Sabadell y consejero dominical en Puig

JORDI CONSTANS, ex Danone y Louis Vuitton, actual miembro del consejo de administración de Fluidra y Mango, y consejero externo en Puig

YIANNIS PETRIDES, ex Pepsico y Campofrío, actual consejero en Cypet y Mytilineos, y consejero externo en Puig

DANIEL LALONDE, presidente de B&B Italia y consejero independiente en Puig

RAFAEL CEREZO, ex The Boston Consulting Group, actual miembro del consejo asesor de Exea -el hólding de la familia Puig- y consejero externo en Puig

PATRICK CHALHOUB, presidente ejecutivo del grupo Chalhoub y consejero externo en Puig

ÁNGELES GARCÍA - POVEDA MORERA, presidenta de Legrand, consejera no ejecutiva en Edenred y Bridgepoint, y consejera independiente en Puig

CHRISTINE A.MEI, ex Nike y The Coca-Cola Company, actual consejera de SKU y consejera independiente en Puig

NICOLAS MIRZAYANTZ, ex IFF, actual consejero de Coca-Cola Europacific Partners y miembro del consejo coordinador y consejero independiente en Puig

TINA MÜLLER, consejera delegada de Weleda y consejera independiente en Puig

MARÍA DOLORES DANCAUSA, ex EVO Banco y Avantcard, actual patrono de la Fundación Princesa de Girona y consejera independiente en Puig