Adrià Jover: “El gran reto sigue siendo la autonomía energética y el almacenamiento”

El Premio BBVA a la Sostenibilidad Empresarial celebra a las empresas que prueban que es posible crecer cuidando de las personas y del planeta. En esta tercera edición, la IEMA es una de las candidatas a alzarse con el triunfo.

-¿Cómo definiría la IEMA?

-La International Electric Marine Association es la asociación industrial global de referencia para la movilidad eléctrica marítima. Aglutina a fabricantes de embarcaciones y sistemas de propulsión, astilleros, puertos, operadores, centros tecnológicos y entidades públicas comprometidas con la transición energética. Nuestro objetivo principal es impulsar la electrificación y la descarbonización del transporte marítimo, creando un marco de cooperación internacional, estandarización, formación y difusión de buenas prácticas.

-Para ello dais mucha importancia a tener claros indicadores de mercado…

-Sí, serán esenciales para medir el progreso real de la transición energética en el sector marítimo. Estos indicadores –aún en fase piloto– permiten cuantificar el número de embarcaciones electrificadas, la potencia total instalada en baterías, la capacidad de infraestructura de recarga y las inversiones realizadas en tecnología e I+D. Además, ofrecen una base comparativa entre regiones y tipologías de flota, lo que facilita identificar tanto los focos de avance como los ámbitos donde persisten los retrasos.

Para la industria, estos datos son clave para analizar tendencias de coste por kWh, niveles de adopción de estándares técnicos y retorno de la inversión en proyectos.

Adrià Jover, Presidente de la International Electric Maritime Association. / cedida

-¿Cuál ha sido la evolución de la industria marítima eléctrica en la última década?

-En los últimos diez años hemos pasado de proyectos piloto muy limitados a soluciones comerciales plenamente operativas. Los primeros ferris eléctricos en el norte de Europa marcaron un punto de inflexión. Hoy ya vemos buques de mayor tamaño, soluciones híbridas avanzadas y la participación creciente de grandes astilleros y operadores internacionales. La evolución ha sido exponencial, aunque todavía desigual entre regiones.

-¿Cuáles son sus beneficios ambientales?

-Son claros: reducción drástica de emisiones de CO₂, óxidos de azufre y nitrógeno, así como de partículas en suspensión. También eliminamos la contaminación acústica bajo el agua, que afecta gravemente a la fauna marina. Conviene recordar que, según la Organización Marítima Internacional (IMO), el transporte marítimo representa entre un 3% y un 4% de las emisiones globales. Sin embargo, nuestras estimaciones elevan esa cifra al 9%-11%, ya que incluimos no solo los grandes cargueros, sino también el transporte de pasajeros, cruceros, flota pesquera, los workboats y la flota militar, cuya huella resulta más difícil de estimar.

-¿Cuáles son los retos para que la industria marítima eléctrica sea más sostenible?

-El gran reto sigue siendo la autonomía energética y el almacenamiento: necesitamos baterías con mayor densidad, seguridad y ciclos de vida más largos. Además, la infraestructura de recarga en puertos debe expandirse y estandarizarse. A ello se suma la robustez y descentralización de la red eléctrica para absorber la nueva demanda y, sobre todo, la necesidad de que la energía utilizada sea de origen renovable. Solo así evitaremos trasladar las emisiones del mar a la tierra.

Finalmente, la escalabilidad industrial y la reducción de costes serán claves para que la electrificación llegue no solo a los grandes operadores, sino también a la flota de pequeña y mediana escala. Y para lograrlo serán imprescindibles subsidios e inversiones de gran envergadura a nivel global.

-¿Cómo valoráis la elección como finalistas del Premio BBVA a la Sosteniblidad Empresarial?

-Para nosotros es un reconocimiento muy valioso. Refuerza la importancia de acelerar la descarbonización del sector marítimo y valida el trabajo colectivo que llevamos a cabo junto a nuestros más de 100 miembros internacionales. Con estas iniciativas ayudamos a dar a conocer el reto, y es importantísimo que toda la cadena de valor se implique, incluyendo las entidades financieras y los medios. Es una responsabilidad y un esfuerzo compartido.