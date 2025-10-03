Victoria Miravall, especialista en relaciones laborales, sobre el control horario aprobado por el Gobierno: "Garantiza objetividad, trazabilidad y transparencia"

El Gobierno de España ha optado por reforzar el control de la jornada laboral mediante la tramitación urgente de un nuevo Reglamento, que establece la obligatoriedad de que el registro horario sea necesariamente digital y accesible en remoto para trabajadores, representantes sindicales e Inspección de Trabajo. Esta medida, si bien se basa en la obligación de registro ya introducida por el Real Decreto Ley 8/2019, supone un "salto cualitativo", transformando un requisito normativo en una potencial herramienta de gestión estratégica.

Para expertos como Victoria Miravall, directora de Estrategia de Producto en Wolters Kluwer España, la digitalización del registro horario no es un simple sistema de fichajes, sino una "palanca de modernización y profesionalización de la gestión del tiempo de trabajo". Según Miravall, este cambio es la respuesta adecuada para prevenir el exceso de jornada y las horas extras no remuneradas, ya que la digitalización "garantiza objetividad, trazabilidad y transparencia en los registros", asegurando la desconexión digital y permitiendo a las empresas gestionar modelos de trabajo flexibles (híbridos o en remoto) de forma más eficiente.

Beneficios y riesgos en un país de pequeñas empresas

La implementación de un sistema de control digital ofrece beneficios tangibles para los empleados, al facilitar la conciliación, el bienestar y aportar objetividad a los datos, reduciendo errores frente a los sistemas manuales. Sin embargo, el reto se sitúa en la realidad del tejido productivo español: cerca del 99,8% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas (pymes), y aproximadamente el 95% son microempresas con menos de diez trabajadores. Además, cerca del 73% del empleo en el país es generado por pymes.

El 74,1% de los clientes de los despachos aún no ha digitalizado el control horario y el 60% lo realiza de forma manual Victoria Miravall — Directora de Estrategia de Producto en Wolters Kluwer España

Esta alta concentración de pymes presenta el principal escollo, ya que muchas "pueden mostrarse reticentes o carecer de recursos para implantar una solución digital", creando una brecha respecto a las grandes corporaciones. La magnitud del cambio se evidencia en el sector de la asesoría: un informe de Wolters Kluwer indica que el 74,1% de los clientes de los despachos aún no ha digitalizado el control horario y un 60% lo realiza de forma manual.

Una trabajadora ficha en un aparato de control horario al empezar su jornada laboral. / ELISENDA PONS

Los desafíos: tecnología, cultura y cumplimiento

La efectividad de la nueva normativa se enfrenta a dos desafíos esenciales: el tecnológico y el cultural.

Desafío tecnológico: requiere que las pymes dispongan de soluciones digitales fiables, normativas y adaptadas a sus necesidades, siendo crucial el papel de los proveedores tecnológicos y los asesores laborales para guiar esta transición.

requiere que las pymes dispongan de soluciones digitales fiables, normativas y adaptadas a sus necesidades, siendo crucial el papel de los proveedores tecnológicos y los asesores laborales para guiar esta transición. Desafío cultural: el registro horario no debe verse solo como un sistema de fichajes, sino como una herramienta para una gestión del tiempo más transparente, flexible y orientada al bienestar del equipo. Este cambio cultural "no se produce de la noche a la mañana y requiere formación, comunicación interna y adaptación progresiva".

Además, la accesibilidad remota de los datos para la Inspección de Trabajo y los representantes sindicales plantea un desafío en términos de privacidad y protección de datos, exigiendo "garantías técnicas robustas de autenticación, acceso y almacenamiento seguro".

A pesar del esfuerzo inicial, especialmente para las pymes, el registro horario digital representa una oportunidad de modernización y competitividad. Miravall subraya que un tercer factor determinante en la aplicación efectiva será el endurecimiento de las sanciones que el Gobierno ha anunciado por incumplimiento.

Contexto laboral en España

La medida llega en un momento de evolución del mercado laboral español. El Real Decreto-ley 8/2019 ya estableció multas por incumplimiento que iban desde los 60 euros hasta los 6.250 euros por infracciones graves. La nueva regulación pretende atajar el problema de las horas extra no registradas.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en España creció significativamente, alcanzando los 22.268.700 en el segundo trimestre de 2025, con la tasa de empleo del 65,3% en 2023, si bien esta se situaba por debajo de la media de la UE-27. En este escenario de crecimiento del empleo, la profesionalización de la gestión del tiempo se considera esencial. La clave del éxito, según la experta, será observar si la norma logra impulsar la transformación digital del tejido productivo y crear entornos de trabajo más transparentes que beneficien a todas las partes.