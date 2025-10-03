Pablo Vega, experto en finanzas, sobre el euríbor y las hipotecas: "La banca prioriza proteger sus márgenes antes que aliviar a las familias"

El mercado hipotecario español vive una paradoja: mientras la principal referencia hipotecaria, el euríbor, ofrece un respiro al consumidor, las entidades financieras mantienen una postura de contención en sus ofertas, priorizando la protección de sus márgenes.

El euríbor a doce meses se situó en septiembre de 2025 en el 2,170%, una cifra que, pese a un ligero repunte mensual, se mantiene muy por debajo del dato de hace un año, cuando rondaba el 3,65%.

Este desplome interanual se traduce en un ahorro sustancial para quienes revisen su hipoteca variable: las cuotas pueden reducirse hasta en 59,83 euros al mes, totalizando un alivio de 717 euros al año en una hipoteca media.

Sin embargo, el panorama se complica al analizar la respuesta de la banca.

El desfase entre el BCE y el cliente

La principal crítica del sector financiero alude al desfase entre la política monetaria y la oferta comercial. El Banco Central Europeo (BCE) ha reducido el precio oficial del dinero en 2 puntos (pasando del 4% en junio de 2024 al 2% actual).

Imagen de archivo de una simulación de firma de una hipoteca en Madrid (España). / Eduardo Parra / Europa Press

Pese a esta caída drástica, los bancos apenas han repercutido una fracción de esa bajada:

Las hipotecas a tipo fijo , las más populares entre los españoles, solo han visto una rebaja media de un 0,37% en sus tipos de interés.

, las más populares entre los españoles, solo han visto una rebaja media de en sus tipos de interés. En las hipotecas variables, aunque el tipo medio del primer año ha caído un 0,44%, el diferencial (el margen que suma el banco) apenas se ha reducido en un 0,15%.

"El Banco Central Europeo ha reducido el precio del dinero en 2 puntos y el Euríbor se ha desplomado más de 1,5 puntos en un año, pero los bancos apenas han trasladado unas décimas a sus hipotecas. Eso demuestra hasta qué punto las entidades priorizan proteger sus márgenes", sentencia Pablo Vega, experto en materia financiera de Roams, plataforma digital española de asesoramiento y comparación de servicios recurrentes, como telefonía, internet, energía, seguros y finanzas.

Luego, el tipo medio efectivo de las hipotecas nuevas en España era del 3,25% en junio de 2024, pasando al 2,99% en junio de 2025.

El consumidor busca estabilidad ante el encarecimiento de la vivienda

El contexto general del mercado inmobiliario refuerza la postura de cautela de los hipotecados, que buscan asegurarse la estabilidad de cuota a largo plazo.

Precio de la vivienda en máximos: el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE registró una subida del 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025, el mayor repunte desde el año 2007. Este encarecimiento estructural del activo inmobiliario obliga a los compradores a firmar préstamos por importes medios mayores. Repunte hipotecario: a pesar de los altos precios y tipos, el número de hipotecas sobre viviendas constituidas se mantiene fuerte, alcanzando las 45.067 operaciones en julio de 2025, un 25% más en tasa anual. Dominio del tipo fijo: La necesidad de estabilidad ante la volatilidad del Euríbor ha consolidado el dominio de la hipoteca fija. En junio de 2025, el 72% de las nuevas hipotecas sobre viviendas se constituyeron a tipo fijo, frente al 28,0% a tipo variable.

El porcentaje en hipotecas fijas sigue siendo muy abultado, lo que demuestra una vez más que el consumidor apuesta por la estabilidad en su bolsillo Pablo Vega — Experto en materia financiera de Roams

Para los próximos meses, la expectativa, según los expertos, es que el Euríbor se mantenga en una horquilla estrecha, entre el 1,95% y el 2,2%, ya que el BCE seguirá en una "postura de espera" hasta que la inflación ceda más margen.