Moody's revisa al alza el rating de la banca española por la buena evolución de la economía

Moody's ha revisado al alza 13 calificaciones de banca española, después de que la semana pasada mejorara el rating de la calificación de la deuda pública española a 'A3' y ante las mejores condiciones operativas del sector bancario español, según recoge la agencia Europa Press. En concreto, ha mejorado los ratings de depósitos a largo plazo de Santander, y su financiera Santander Consumer Finance, de CaixaBank y de Banca March desde 'A2' hasta A1'.

También ha decidido elevar las calificaciones de Banco Sabadell, Ibercaja, Caja Rural de Navarra, Cecabank, Caja Rural del Sur y Eurocaja Rural desde 'Baa1' hasta 'A3'. Asimismo, ha revisado al alza las calificaciones de Unicaja y Abanca, que pasan de 'Baa2' hasta 'A3', mientras que ha mejorado de 'A3' a 'A2' el rating de Kutxabank.

Por último, ha mantenido estable el rating de Bankinter en 'A2', mientras que la calificación 'A2' de BBVA la sitúa en revisión con perspectiva de mejora. La agencia señala que evaluará la evolución de la estructura de activos y pasivos tangibles del banco.

Moody's también explica que la perspectiva de 'estable' en gran parte de los ratings de depósitos a largo plazo de las entidades refleja la expectativa de la firma de que el perfil financiero y estructura de los pasivos de los bancos se mantengan prácticamente estables durante los próximos 12 a 18 meses. Además, es consecuencia de la perspectiva 'estable' aplicada a la deuda de España.