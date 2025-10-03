Moody’s eleva el rating de BBVA por los fundamentales de la entidad

Moody’s eleva el rating de BBVA por sus fundamentales. "La subida está impulsada por la reciente mejora en el perfil crediticio del banco, particularmente en términos de rentabilidad", señala Moody’s en su nota de prensa. "El beneficio neto del banco ha seguido mejorando en la primera mitad de 2025, tras el sólido crecimiento registrado en 2024", a pesar de los retos del entorno macroeconómico, destaca la agencia.

La mejora también reconoce la calidad crediticia del banco y la solvencia. El banco "equilibra una fuerte generación interna de capital con una política de dividendos generosa, junto con un perfil robusto de financiación y liquidez, respaldado por una amplia y estable base de depósitos, un modelo de financiación independiente para las filiales y un acceso amplio al mercado", apunta.

Asimismo, la agencia ha tenido en cuenta una mejor perspectiva del mercado doméstico, tras haber subido la calificación del rating soberano español el pasado viernes, 26 de septiembre.