Goldman Sachs y Abu Dhabi entran en el capital de Froneri, el grupo dueño de los helados Nestlé

El grupo financiero estadounidense Goldman Sachs ha entrado finalmente en el capital de Froneri, uno de los dos mayores fabricantes mundiales de helados. Lo ha hecho en alianza con la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA), en una operación que ha valorado a la empresa en unos 15.000 millones de euros (17.600 millones de dólares), incluyendo la deuda. El capital de Froneri se repartía a partes iguales entre el grupo de alimentación suizo Nestlé (50%) y el fondo de inversión francés PAI Partners (50%), que ahora ha cedido parte de su participación a los dos colosos inversores. La participación de Nestlé no varía.

Según PAI, Goldman Sachs y ADIA han firmado un acuerdo de compra de acciones por 3.600 millones de euros que les convierte en "coinversores minoritarios significativos" de Froneri. Goldman Sachs ha ejecutado la operación a través de uno de sus fondos de continuidad, un tipo de vehículo financiero cada vez más utilizado por los fondos de capital riesgo, ya que permite a las gestoras extender el periodo de permanencia de una compañía en su cartera. Así, en lugar de vender la empresa participada, se traspasan las acciones a un nuevo vehículo, lo que permite a los inversores existentes recuperar su inversión o reinvertir en el nuevo fondo.

La demanda de los inversores para este vehículo de continuación fue sobresuscrita, ha informado PAI, que asegura que este interés demuestra la fuerte confianza existente con las perspectivas de crecimiento de Froneri. "Nos enorgullece continuar nuestra trayectoria con Froneri y Nestlé, y dar la bienvenida a ADIA y a otras instituciones globales líderes como accionistas para la próxima fase de crecimiento de Froneri", declaró Frederic Stevenin, socio codirector de PAI.

Nestlé, que acaba de nombrar presidente global al español Pablo Isla, también se ha felicitado por la operación: "Acogemos con satisfacción la nueva inversión en Froneri y el compromiso continuo de PAI Partners. Froneri es una empresa conjunta exitosa que continúa deleitando a los consumidores como un actor destacado en la categoría de helados".

Propietaria de marcas de helados como Maxibon, Nestlé, Pirulo, Nuii, La Lechera, Extreme, Oreo, Milka, Toblerone y Häagen-Dazs (sólo en Estados Unidos, ya que en Europa la marca pertenece a General Mills), Froneri nació en 2016, cuando Nestlé decidió segregar su división de helados y fusionarla con la empresa R&R, que era otro líder del sector especializado en la producción de marcas blancas. Desde entonces, el tamaño del segundo mayor actor global del mercado del helado se ha más que duplicado, pasando de unos ingresos de 2.600 millones de euros en 2019 a 5.531 millones de euros en 2024, ejercicio en el que ganó 345 millones. Con presencia en 25 países y 12.000 empleados, Froneri es el líder del sector en marcas blancas para supermercados y una de sus fortalezas es también los acuerdos de licencia que le permiten fabricar helados de marcas tan conocidas como Cadbury, Oreo, Lotus Biscoff, Milka y Toblerone.

El gran rival de Froneri es el nuevo grupo The Magnum Ice Cream Company, fruto de la decisión de Unilever de segregar su negocio de helados, que incluye marcas líderes como Frigo, Magnum y Ben&Jerry’s, en una nueva compañía que se prevé que salga a bolsa en el mes de noviembre. Con una cifra de negocio cercana a los 8.000 millones de euros, este grupo tiene presencia internacional en más de 80 países.