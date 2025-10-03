Culmia negocia con el fondo MEAG la venta de una cartera de pisos en alquiler asequible

Culmia negocia con el fondo de infraestructuras de origen alemán MEAG la venta de una gran cartera de 1.743 viviendas en alquiler procedentes de acuerdos con la administración pública en concesiones a largo plazo, según confirman fuentes involucradas en la operación a EL PERIÓDICO, en la que supone la primera gran operación de rotación de capital en el segmento de la vivienda asequible.

El perímetro de la transacción —pendiente aún de cierre— incluirá los 1.137 pisos que ha promovido de la segunda fase del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, 437 unidades del derecho de superficie licitado por el Ayuntamiento de Madrid en la anterior legislatura y dos promociones en Valencia de 91 y 78 pisos, las cuales ya han sido adjudicadas a la compañía por parte de la Generalitat y están iniciando sus primeras obras. De mantenerse este perímetro, el valor de mercado de la operación superará los 200 millones de euros.

La operación entre Culmia y MEAG responde a la necesidad de la promotora participada por el fondo norteamericano Oaktree de encontrar socios a largo plazo para promover hasta 5.000 viviendas destinadas al alquiler asequible, tal y como informó este medio en abril. En el proceso se interesaron otros fondos extranjeros, entre ellos uno de los mejor posicionados fue un vehículo de origen británico, que finalmente descartó la operación, pero ha desembarcado recientemente también en vivienda asequible en la última licitación del Plan Vive.

Espaldarazo a la estrategia de Culmia

Esta operación —de llegar a buen puerto— supone un espaldarazo a la estrategia de Culmia en vivienda asequible, que ha sido una de las promotoras que más ha apostado y ha concursado en las diferentes licitaciones convocadas por administraciones locales y regionales. La promotora capitaneada por Francisco Pérez fue una de las dos pioneras en pujar en la primera fase del Plan Vive Madrid en 2021, cuando logró adjudicarse más de 1.700 viviendas, que traspasó a DWS una vez finalizó las obras y entraron a residir los primeros inquilinos. Consultadas fuentes oficiales de Culmia, estas han declinado hacer comentarios a la información.

La gran novedad y lo que hace a esta operación un hito es que supone la entrada de un capital del sector de las infraestructuras, cuyo coste —es decir, la rentabilidad que exige a sus inversiones— es mucho menor. MEAG (o Munich Ergo Asset Management) es la división del grupo asegurador Munich Re, con trayectoria en España. La gestora tiene un fondo de la mano de la española Mapfre para comprar activos core (los más seguros del mercado), principalmente oficinas, en varios mercados europeos y, en los primeros años de recuperación del mercado tras el estallido de la burbuja, compró varios activos en el país. En el segmento de los activos alternativos, MEAG invierte en infraestructuras en capital y en deuda, inmobiliario y el sector de la agricultura.