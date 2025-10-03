Amazon lanza una macrooferta de empleo en Toledo: más de 1.500 puestos de trabajo

La temporada de Black Friday y Navidad genera una oportunidad laboral masiva en logística, con previsiones de superar las 8.000 contrataciones. Para cubrir esta demanda estacional, las empresas priorizan perfiles como mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros.

Estos puestos ofrecen incorporación inmediata y son ideales para un amplio perfil de candidatos. Los requisitos clave son la disponibilidad, la flexibilidad horaria y competencias digitales básicas.

En el competitivo sector logístico, se presentan diversas oportunidades laborales para personas interesadas en desempeñarse en entornos dinámicos, ofreciendo posibilidades de estabilidad profesional. A través de Manpower España, uno de los principales facilitadores de empleo en el país, se abren nuevas vacantes para distintos cargos que detallaremos a continuación. Estas ofertas se dirigen a quienes buscan desarrollarse en una carrera dentro del ámbito de la logística, con roles desde el manejo de mercancías hasta la preparación de pedidos. A continuación, desglosamos cada uno de estos atractivos puestos de trabajo, detallando las condiciones laborales y lo que cada empresa tiene para ofrecer a sus futuros colaboradores.

Mozo de almacén (H/M/X)

En el ámbito del sector logístico, Manpower España ofrece la posibilidad de integrarse al equipo de Amazon en Illescas, Toledo, como mozo de almacén. El puesto involucra tareas fundamentales para asegurar el óptimo funcionamiento del almacén, destacándose la recepción de productos, el registro de datos utilizando escáneres de radiofrecuencia, la ubicación, recogida y empaquetado de productos, así como el uso de herramientas informáticas a nivel básico.

Las condiciones para optar por este puesto implican una disposición positiva hacia el trabajo, flexibilidad horaria y capacidad para manejar cargas, siendo indispensable contar con medio de transporte propio para acceder a las instalaciones. En cuanto a la jornada laboral, se ofrecen contratos a jornada completa de 40 horas semanales o parcial de 32 horas semanales, con remuneración acorde al convenio.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de almacén en Illescas, Toledo.

Preparador de pedidos (H/M/X) 24 h turno de noche

La empresa Manpower España ofrece un cargo atractivo para quienes estén interesados en el ámbito del e-commerce, con una vacante para preparador de pedidos en Illescas. Esta oportunidad laboral en el turno de noche es ideal para quienes buscan estabilidad, pues el contrato inicial es temporal con la posibilidad de convertirse indefinido. Además del ambiente laboral positivo y el compromiso del equipo, trabajar aquí ofrece acceso al exclusivo Plan 4U, que incluye orientación legal, médica, psicológica y otros beneficios adicionales.

El rol principal incluye la manipulación de material, preparación y gestión de pedidos, etiquetado, empaquetado, control de stock y ubicación de mercancía. Se requiere experiencia en entornos dinámicos, agilidad en tareas físicas, y disponibilidad para trabajar en horario nocturno y fines de semana. Las condiciones laborales establecen un salario de 14,66 euros brutos por hora y una jornada habitual de 24 horas semanales, que puede ampliarse según las campañas.

Para inscribirse y más información en Oferta de Preparador de pedidos en Illescas, Toledo.

Preparador de pedidos (H/M/X) 24 h turno de tarde

Otra vacante presentada por Manpower España es la de preparador de pedidos en el turno de tarde, nuevamente en la localidad de Illescas. El entorno de trabajo es idóneo para quienes buscan crecer profesionalmente, dentro del sector logístico, con la posibilidad de convertir el contrato temporal en uno indefinido. Al ser parte de la empresa, se accede también al Plan 4U, garantizando una serie de servicios y beneficios adicionales como orientación y asistencia en diversos ámbitos.

Las responsabilidades de este puesto son similares a las del turno de noche, incluyendo la manipulación, preparación y gestión de pedidos. Se busca personas con experiencia en entornos dinámicos, capacidad organizativa y compromiso con los objetivos del equipo. La jornada inicial es de 24 horas semanales, ampliable, con un salario bruto de 10,47 euros por hora.

Para inscribirse y más información en Oferta de Preparador de pedidos en Illescas, Toledo.

Preparador de pedidos (H/M/X) 30 h turno de noche

Por último, Manpower España ofrece una oferta de empleo para preparador de pedidos de 30 horas semanales en turno de noche, también en Illescas. Este rol brinda posibilidades reales de estabilidad, integrándose a un equipo comprometido dentro de una marca líder en el e-commerce, con un ambiente laboral positivo. Formar parte de Manpower implica acceder al Plan 4U, beneficios que distinguen estas ofertas.

Entre las funciones diarias se incluyen la manipulación de material, preparación, gestión, etiquetado y empaquetado de pedidos, y control de stock. Ideal para quienes han trabajado en entornos dinámicos, muestran responsabilidad y compromiso. Este puesto ofrece un salario de 14,66 euros por hora, con contratos mensuales renovables en jornada de 30 horas semanales, ampliable en periodos de campaña.

Para inscribirse y más información en Oferta de Preparador de pedidos en Illescas, Toledo.

Otras ofertas de interés en Toledo:

DECATHLON - Vendedor/a deportista

En el escenario dinámico y apasionante que representa Decathlon, buscamos incorporar a nuestro equipo un o una Vendedor/a Deportista para nuestra tienda ubicada en Toledo. Nos caracterizamos por vivir el deporte día a día y buscamos personas que compartan esta pasión. La oportunidad de trabajar en subsidiarias diferentes y con proyectos variados se ofrece a aquellos que están dispuestos a aceptar retos, basándose en la innovación y en la habilidad de tomar decisiones correctas para contribuir al crecimiento personal y profesional.

El propósito principal de quienes se integren a nuestro equipo es proporcionar una experiencia excepcional a nuestros clientes deportistas. Buscamos perfiles apasionados por el deporte, que además se caractericen por su amor por la venta y mejorar la oferta disponible en el mercado, asegurando la disponibilidad de productos tanto en el comercio físico como digital. La capacidad de innovar y ofrecer sugerencias de mejora a la oferta deportiva es un valor añadido.

Nuestro entorno líder fomenta un aprendizaje continuo, apoyado por Decathlon, que además ofrece un plan de carrera que promueve la promoción interna y la igualdad de oportunidades. Nos interesa tu bienestar y práctica deportiva, desafíos que cubrimos con una serie de beneficios como un seguro de vida, condiciones especiales en seguro de salud y acceso a productos Decathlon a precios competitivos.

Para inscribirse y más información en Oferta de VENDEDOR/A DEPORTISTA en Toledo

Técnico/a de Calidad y Medioambiente

Una prestigiosa empresa del sector de embalajes, en colaboración con Grupo CRIT, está en busca de un Técnico/a de Calidad, Medioambiente y Seguridad en el Trabajo. Con sede en Casarrubios del Monte, esta posición requiere de personal dinámico con experiencia relevante en la gestión de calidad y sistemas medioambientales, con conocimiento en normativas ISO. La presencia en el mercado y el deseo de formar parte de un equipo en constante crecimiento son esenciales para los candidatos.

Las funciones a desarrollar incluyen asegurar el cumplimiento de diversas políticas normativas, desempeñar inspecciones tanto de producto como materia prima, además de la gestión de no conformidades. La colaboración en auditorías, tanto internas como externas, es parte integral del trabajo. Se ofrece un salario competitivo de 28,987 euros anuales distribuidos en 14 pagas. Este es un contrato inicial con ETT que ofrece posibilidad de pase a la plantilla.

Para inscribirse y más información en Oferta de Técnico/a de Calidad y Medioambiente en Casarrubios del Monte

Mozo/a de Almacén

El Grupo CRIT está incorporando dos Mozos/as de Almacén para grandes almacenes de logística y transporte en Borox. El candidato ideal debe tener experiencia reciente en procesos de picking, garantizando tareas operativas como la gestión continua de entrada y salida de mercancía, además de su distribución y colocación en almacén.

La oferta incluye una jornada laboral completa de 40 horas semanales y un horario de lunes a viernes con turnos rotativos. Se proporciona un salario de 10,47 euros brutos por hora, lo que equivale aproximadamente a 1,670 euros brutos al mes. Este puesto no solo busca promover estabilidad y compromiso, sino que requiere candidatos con carnet de conducir y vehículo propio, lo que garantiza la superación diaria de los retos logísticos.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo/a de Almacén en Borox

En resumen, las vacantes presentadas por Manpower España representan una oportunidad única para adentrarse en el sector logístico, con roles variados que permiten el desarrollo profesional dentro de un mercado en continua expansión. Las condiciones laborales adaptadas a cada posición proporcionan flexibilidad y beneficios adicionales que son un punto de atracción significativo para posibles candidatos.

